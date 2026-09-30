Automovilismo

Haas le cierra la puerta, pero Ocon no se despide de la Fórmula 1

El francés anunció que dejará el equipo al terminar la temporada y aseguró que buscará continuar en la categoría. La diferencia con Oliver Bearman pesó en una relación que no cumplió las expectativas. Rafael Camara aparece como favorito para reemplazarlo, aunque todavía no hay confirmación