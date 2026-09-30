Esteban Ocon tiene fecha de salida de Haas, pero se resiste a ponerle un final a su recorrido en la Fórmula 1. El francés confirmó que dejará el equipo cuando termine la temporada 2026 y acompañó el anuncio con una frase que resume su postura frente a un futuro incierto: “Sigo motivado. Sigo teniendo hambre. Esto no es en absoluto el final de mi carrera en la Fórmula 1”.
Haas le cierra la puerta, pero Ocon no se despide de la Fórmula 1
El francés anunció que dejará el equipo al terminar la temporada y aseguró que buscará continuar en la categoría. La diferencia con Oliver Bearman pesó en una relación que no cumplió las expectativas. Rafael Camara aparece como favorito para reemplazarlo, aunque todavía no hay confirmación
La noticia llegó antes del fin de semana de competencia en Sepang y después de varias semanas de rumores sobre su continuidad. Haas también oficializó la separación, aunque evitó dar precisiones sobre quién no dejo saber quien ocupará ese lugar en 2027.
Ocon, en cambio, dejó entrever que su balance de estos dos años tiene matices que van más allá de los resultados en pista.
“Salgo de este proyecto con la cabeza alta y orgulloso de mis actuaciones en circunstancias que no siempre fueron fáciles, por diversas razones y factores fuera de mi control”, expresó. Sin mas detalles.
Una apuesta que no dio el resultado esperado
Cuando llegó desde Alpine para la temporada 2025, Ocon representó una incorporación importante para Haas. Por primera vez, la estructura estadounidense sumaba a un ganador de Grandes Premios: el francés había conseguido su victoria en Hungría 2021.
Ayao Komatsu buscaba en él experiencia y una referencia para acompañar el crecimiento del equipo. Como compañero tendría a Oliver Bearman, un debutante respaldado por Ferrari.
Sin embargo, la comparación interna tomó un rumbo distinto del esperado. Bearman terminó su primera temporada por delante del francés y el propio Komatsu reconoció que Haas esperaba más de Ocon. En 2026, el británico volvió a comenzar mejor, mientras su compañero demoró en encontrar ritmo. Cuando empezó a sentirse más competitivo, el equipo ya había perdido terreno frente a sus rivales.
El octavo puesto de Ocon en Bakú, que le permitió volver a sumar después de Mónaco, llegó con la decisión tomada. Komatsu ya le había comunicado antes de esa competencia que no seguiría en 2027.
En el anuncio oficial, el director eligió destacar su aporte: “Su profesionalidad y compromiso han resultado valiosos a medida que seguimos creciendo como organización”. También reconoció la importancia de su experiencia para desarrollar el VF-26 bajo el nuevo reglamento.
Hasta la última carrera, ambos tendrán que sostener ese trabajo. “Seguiré trabajando duro con el equipo, maximizando cada oportunidad y sacando todo el rendimiento del coche”, prometió Ocon.
Camara, el nombre que gana fuerza
Mientras Ocon busca cómo continuar, Haas prepara su próximo paso. La continuidad de Bearman es la posibilidad que se perfila para uno de los autos, mientras Rafael Camara aparece como favorito para el otro. Por ahora, el equipo no oficializó su formación.
El brasileño, integrante del programa de jóvenes pilotos de Ferrari, tomó el liderazgo de la Fórmula 2 en Bakú. Su rendimiento y el respaldo de la escudería italiana, socia técnica de Haas, lo colocan en una posición favorable.
En la evaluación también aparecieron Leo Fornaroli, vinculado a McLaren, y los reservas Jack Doohan y Ryo Hirakawa. Las pruebas con autos de temporadas anteriores le permitieron al equipo analizar distintas opciones antes de definir el recambio.
La próxima elección dará una señal del rumbo que pretende Haas. Para Ocon, en cambio, las carreras que quedan tendrán un valor adicional: además de cerrar su etapa con el equipo, serán oportunidades para demostrar que todavía merece un lugar en la grilla.