Automovilismo

Alonso no se baja: otra apuesta por Aston Martin y cuatro butacas en juego para 2027

El español seguirá junto a Lance Stroll y cumplirá 46 años durante la próxima temporada. En un equipo que marcha décimo, su continuidad refleja la confianza en una recuperación que todavía debe llegar. Haas y Racing Bulls concentran las últimas incógnitas de la grilla