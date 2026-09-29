Fernando Alonso todavía tiene ganas. Incluso después de una temporada en la que Aston Martin quedó lejos de sus aspiraciones y los resultados dieron más motivos para discutir el presente que para ilusionarse con el futuro. El español decidió seguir, el equipo confirmó también a Lance Stroll y la Fórmula 1 de 2027 tiene otras dos butacas ocupadas.
Alonso no se baja: otra apuesta por Aston Martin y cuatro butacas en juego para 2027
El español seguirá junto a Lance Stroll y cumplirá 46 años durante la próxima temporada. En un equipo que marcha décimo, su continuidad refleja la confianza en una recuperación que todavía debe llegar. Haas y Racing Bulls concentran las últimas incógnitas de la grilla
La continuidad del canadiense estaba dentro de lo esperado. La del bicampeón mundial necesitaba una respuesta que solamente él podía dar: si quería afrontar otro año de carreras con un proyecto que aún no consiguió convertirse en lo que prometía.
Alonso se tomó su tiempo. Aston Martin lo esperó y, antes del Gran Premio de Baréin que se disputará este fin de semana en Sepang, anunció que mantendrá su formación. Será la quinta temporada consecutiva de ambos como compañeros.
“Me tomé mi tiempo para tomar esta decisión, pero las carreras son mi vida, mi pasión, y sé que todavía tengo la velocidad y la determinación para competir al más alto nivel”, explicó el español.
En esa frase aparece buena parte de la respuesta. Alonso cumplirá 46 años en 2027, pero sigue encontrando razones para asumir la preparación y las exigencias de otra temporada. La pregunta que queda abierta es cuánto podrá ofrecerle Aston Martin para acompañar esa ambición.
La confianza necesita resultados
El equipo británico ocupa el décimo puesto del Campeonato de Constructores. La profunda actualización presentada en Hungría le permitió acercarse a la pelea de mitad del pelotón, después de un comienzo en el que llegó a quedar a más de cinco segundos de los mejores en algunas ocasiones. Fue un avance necesario, aunque insuficiente para cambiar el balance del año.
A eso se sumaron los problemas de fiabilidad. La asociación con Honda todavía tiene dificultades que resolver y cada abandono retrasa la posibilidad de transformar las mejoras en puntos.
Las conversaciones con Lawrence Stroll y Adrian Newey formaron parte del proceso que terminó con la decisión de Alonso. El español mantiene su confianza en la capacidad de Newey para encaminar la recuperación, aun cuando nadie puede asegurar que el salto se produzca la próxima temporada.
“Estoy comprometido a largo plazo con este equipo y a ayudarnos a tener éxito. Creo sinceramente en lo que estamos construyendo”, sostuvo el piloto.
Su noveno puesto en Países Bajos fue una muestra de lo que todavía puede aportar cuando aparece una oportunidad. Para Aston Martin, conservarlo significa contar con esa capacidad en pista y con su experiencia para orientar el desarrollo. También representa un respaldo hacia adentro: uno de los protagonistas del proyecto decidió continuar en un momento difícil.
Pero la renovación no resuelve los problemas del auto. Alonso seguirá poniendo de su parte; el equipo deberá darle herramientas para que ese esfuerzo tenga una recompensa mayor.
Stroll también sigue
Del otro lado del box estará nuevamente Lance Stroll, quien afrontará su novena temporada en la estructura. El canadiense sufrió especialmente la falta de fiabilidad: acumula once abandonos en 2026, de acuerdo con el análisis de Barretto.
Con más de 200 Grandes Premios disputados, Stroll también defendió su continuidad desde la confianza en los recursos y en el personal del equipo.
“Hay mucho trabajo duro en Silverstone con un progreso real, y la determinación que veo en cada departamento es una gran motivación para mí”, señaló.
Lawrence Stroll, presidente ejecutivo de Aston Martin, destacó la experiencia de ambos y reconoció que mejorar el rendimiento sigue siendo la prioridad inmediata. La estructura mantiene a sus pilotos mientras busca respuestas para dejar atrás el fondo del campeonato.
Cuatro lugares y varios candidatos
La confirmación de Aston Martin reduce a cuatro las butacas pendientes para 2027: las dos de Haas y las dos de Racing Bulls. En ese tramo del mercado, todavía conviven favoritos, negociaciones y posibles ascensos desde la Fórmula 2.
En Haas, Oliver Bearman aparece encaminado a continuar por una tercera temporada completa. La mayor novedad podría estar en el otro auto. Según Barretto, Esteban Ocon habría asumido que no seguirá en el equipo estadounidense.
El brasileño Rafael Camara, integrante del programa de Ferrari y líder de la Fórmula 2, es el principal candidato para ocupar ese lugar. En la disputa también aparecen Leonardo Fornaroli, reserva de McLaren, y los pilotos de reserva de Haas, Jack Doohan y Ryo Hirakawa.
En Racing Bulls, todo apunta a la continuidad de Arvid Lindblad. Liam Lawson es el favorito para acompañarlo, respaldado por sus actuaciones en el equipo y por las tres carreras en las que reemplazó al lesionado Isack Hadjar en Red Bull.
Sin embargo, Nikola Tsolov sigue siendo una alternativa. El segundo del campeonato de Fórmula 2, ubicado a siete puntos de Camara, podría entrar en los planes si Red Bull decide promover a otro de sus jóvenes.
Mientras los aspirantes buscan una oportunidad y los equipos terminan de definir sus parejas, Alonso ya tomó su decisión. Seguirá en la grilla. Ahora espera que Aston Martin pueda acompañar con resultados las ganas que, a él, todavía le sobran.