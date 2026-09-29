El circuito malasio recibirá el Gran Premio de Bahréin con pocas referencias útiles para los pilotos y los autos actuales. El calor, la lluvia y el comportamiento de los neumáticos darán especial importancia a los entrenamientos del viernes.
Sepang vuelve a la Fórmula 1: nueve años después, todos tienen algo por descubrir
El circuito malasio recibirá el Gran Premio de Bahréin con pocas referencias útiles para los autos actuales. El calor, la lluvia y el comportamiento de los neumáticos darán especial importancia a los entrenamientos del viernes.
Hay pilotos que recuerdan sus curvas y otros que apenas las conocen del simulador. Pero cuando la Fórmula 1 vuelva a salir a pista en Sepang, todos tendrán algo por descubrir. Pasaron nueve años desde la última carrera y, aunque el trazado conserva sus características, los autos y los neumáticos son muy diferentes de aquellos que compitieron allí en 2017.
El circuito malasio será sede este fin de semana del Gran Premio de Bahréin, que no se disputó en abril. Su regreso plantea un desafío que Pirelli señala en su informe previo: ningún equipo dispone de referencias realmente relevantes para la generación actual de la Fórmula 1. La experiencia de quienes ya corrieron allí será una ayuda, pero habrá mucho por aprender desde el viernes.
Para Franco Colapinto será su primera experiencia en Sepang. El argentino preparó la cita en el simulador de Alpine, donde trabajó junto a sus ingenieros desde las cinco de la mañana para comenzar a adaptarse al huso horario. Su intención de aprovechar los primeros entrenamientos cobra especial importancia ante este panorama.
“El objetivo es tener un viernes productivo, encontrar una buena puesta a punto y, ojalá, estar en condiciones de pelear nuevamente por los diez primeros puestos en ambos días”, expresó en la previa del equipo.
Del otro lado del box, Pierre Gasly volverá al lugar donde debutó en la Fórmula 1. El francés conoce la exigencia física del circuito y guarda recuerdos de aquel fin de semana de 2017. Ahora deberá descubrir, junto con Franco y los ingenieros, cómo responde el Alpine en una pista que ninguno de los dos recorrió con este auto.
El calor, una exigencia compartida
Sepang tiene 5,543 kilómetros y combina largas rectas con curvas rápidas, especialmente en el sector intermedio. Según la evaluación de Pirelli, las cargas que reciben los neumáticos son de un nivel medio, comparable con las de Spa-Francorchamps y Shanghái.
Sin embargo, las temperaturas del ambiente y del asfalto pueden convertir su cuidado en una de las claves de la carrera. El calor hace que los neumáticos pierdan rendimiento y obliga a encontrar un equilibrio entre la velocidad de cada vuelta y la posibilidad de mantenerla durante más tiempo.
La exigencia alcanzará tanto a las ruedas delanteras como a las traseras. Mientras los pilotos afronten el esfuerzo físico de conducir con altas temperaturas y humedad, los equipos deberán controlar cómo esas mismas condiciones afectan al auto.
La superficie, relativamente abrasiva, también influirá. Pirelli espera poco agarre al comienzo del viernes y una mejora progresiva con el paso de los autos. Por eso, las sensaciones de las primeras vueltas podrían cambiar a medida que avance la actividad.
Una elección que abre alternativas
Para este regreso, Pirelli seleccionó los compuestos C2, C3 y C4, que serán identificados como duro, medio y blando. La elección es algo más agresiva que llevar los tres más duros de la gama, una alternativa que habría ofrecido mayor margen de precaución frente a las características del circuito.
La intención es ampliar las opciones estratégicas y reducir la diferencia de tiempo total entre completar la carrera con una parada o hacerlo con dos. Eso no significa que haya una estrategia definida: los entrenamientos deberán mostrar cuánto duran los neumáticos y qué ritmo permite sostener cada compuesto.
Allí aparecerá otra tarea central del viernes. Además de buscar una puesta a punto que les dé confianza a los pilotos, los equipos necesitarán hacer tandas largas para entender qué sucede con las gomas después de varias vueltas.
Qué cambió en la pista
El circuito también tuvo intervenciones durante los años de ausencia de la Fórmula 1. En 2023 se reasfaltó el tramo comprendido entre las curvas 6 y 12, y se realizaron otros trabajos en la zona de la curva 9.
Más recientemente, desde comienzos de septiembre, se corrigieron irregularidades del asfalto y se hicieron tareas de limpieza para preparar el regreso de la categoría.
A pesar de esas obras, los ingenieros de Pirelli que inspeccionaron el trazado hace algunas semanas encontraron características generales de la superficie muy similares a las registradas en 2017. El circuito mantiene su identidad, aunque los equipos deberán volver a estudiarlo con herramientas y autos diferentes.
La lluvia también cuenta
A las preguntas sobre el rendimiento se suma una condición habitual de Malasia: el tiempo puede cambiar de manera repentina. Pirelli advierte que las tormentas por la tarde son frecuentes a comienzos de octubre y podrían afectar cualquiera de las sesiones.
Una lluvia intensa puede alterar el trabajo previsto, reducir las vueltas sobre pista seca y obligar a tomar decisiones con menos información. También forma parte de lo que deberán tener en cuenta quienes se estrenen allí y quienes regresen después de nueve años.
Sepang recibirá su vigésimo gran premio del Mundial, después de haber integrado el calendario entre 1999 y 2017. Sebastian Vettel es el piloto con más triunfos en el circuito, con cuatro, seguido por Michael Schumacher y Fernando Alonso, con tres cada uno. Son referencias de su historia. Para resolver la carrera de este fin de semana, en cambio, buena parte de las respuestas comenzará a aparecer el viernes.