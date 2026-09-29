GP de Bahréin

Sepang vuelve a la Fórmula 1: nueve años después, todos tienen algo por descubrir

El circuito malasio recibirá el Gran Premio de Bahréin con pocas referencias útiles para los autos actuales. El calor, la lluvia y el comportamiento de los neumáticos darán especial importancia a los entrenamientos del viernes.