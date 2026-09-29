Desde el campamento de Zagora, en pleno desierto, Kevin Benavides resumió su primera etapa con una frase que iba más allá del resultado: “Acá estamos viviendo el sueño”. Había terminado 15º, después de unos 270 kilómetros cronometrados en los que debió convivir con el polvo y apoyarse en la navegación para avanzar. Su hermano Luciano también cerró el día conforme: fue cuarto en motos y quedó a poco más de dos minutos de la punta del Rally de Marruecos.
Los Benavides arrancaron firmes en un Rally de Marruecos que ya dio golpes
Luciano fue 4° en motos y Kevin 15° en autos en la etapa 1 del Rally de Marruecos 2025. Lucas Moraes ganó en coches y Loeb sufrió retrasos.
Los salteños encontraron buenas sensaciones en el recorrido entre Agadir y Zagora, una jornada de más de 600 kilómetros totales que empezó a marcar diferencias. Mientras algunos de los principales candidatos sufrían averías o perdían posiciones por sanciones, ambos completaron un primer paso alentador.
Kevin destacó especialmente el trabajo dentro del auto. “Hemos hecho un gran día hoy junto a Lichi, que ha hecho un gran trabajo de navegación”, expresó al llegar al campamento.
La posición de salida le agregó una dificultad al recorrido. “Largamos un poco desde atrás porque no hubo prólogo en los autos y comimos un poquito bastante de polvo”, contó. Aun con ese condicionante, pudo sostener el ritmo y terminar entre los quince primeros, un resultado que también le permitirá mejorar su ubicación de largada para la segunda etapa.
“Viene siendo un gran inicio de rally, esperemos mantener este ritmo y, día a día, vamos sumando”, señaló Kevin. Su balance combinó la satisfacción por lo realizado con la intención de seguir construyendo experiencia, sin apurar los pasos.
Entre los argentinos de la categoría principal de autos, Lucio Álvarez, acompañado por Ronnie Graue, ocupó el puesto 17. Sebastián Halpern y Eduardo “Edu” Pulenta finalizaron 27º.
Más exigente fue el estreno de Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini. Los campeones mundiales de Challenger afrontan en Marruecos su debut en Ultimate, al volante de una Toyota Hilux T1+ del equipo SVR. La dupla terminó 42ª, a 1h07m31s del ganador de la etapa.
El salto representa un nuevo desafío después de su recorrido por las diferentes divisiones del Mundial de Rally-Raid. Pertegarini, primera mujer en conquistar un título mundial del W2RC, se consagró entre los copilotos de Challenger en 2024 y repitió en 2025. Ahora, ambos abren una etapa de adaptación en la categoría principal.
Luciano, cerca de la pelea
En motos, Luciano Benavides ubicó su KTM en el cuarto lugar, a 2m05s de Ricky Brabec. El estadounidense de Honda ganó con apenas diez segundos de ventaja sobre Daniel Sanders, mientras que Edgar Canet completó los tres primeros, a 43 segundos.
“Hoy, un día muy sólido, me sentí bastante bien, bastante rápido todo el día”, evaluó Luciano. La velocidad de la especial y los peligros del terreno exigieron atención permanente, pero el salteño pudo completar el recorrido sin grandes errores.
También terminó conforme con la respuesta de la moto. Continúa adaptándose a una nueva puesta a punto y las primeras sensaciones le permiten pensar que todavía tiene margen para mejorar. “Sigo adaptándome a este nuevo seteo en la moto, que me sienta muy bien”, explicó.
El cuarto puesto lo dejó cerca de los protagonistas en una carrera que todavía tiene cuatro etapas por delante. Más complicado resultó el comienzo para Tosha Schareina. El español de Honda, que llegó a Marruecos a sólo tres puntos de Sanders en la lucha por el Mundial, terminó noveno, a 7m27s de Brabec.
Moraes ganó y Loeb perdió terreno
Entre los autos, Lucas Moraes y su nuevo copiloto, Pablo Moreno, estrenaron su asociación con una victoria para Dacia. El brasileño completó la especial en 2h38m21s y superó por apenas 13 segundos a Mathieu Serradori, con Century. Mitch Guthrie terminó tercero con Ford, a 1m04s.
La definición llegó después de una jornada con varios cambios en la punta. Carlos Sainz y Dani Oliveras habían colocado al Ford Raptor al frente en el kilómetro 97 y sostuvieron la referencia durante más de cien kilómetros. Las primeras dunas modificaron el orden y Moraes terminó por imponerse en el tramo decisivo.
Sainz había cruzado la meta cuarto, a 1m17s. Sin embargo, una penalización de cinco minutos por exceso de velocidad lo relegó al duodécimo puesto, a 6m17s. La sanción desdibujó un resultado que, por ritmo, lo había tenido en la pelea por ganar.
Mucho más costosa fue la jornada para Sébastien Loeb. El francés comenzó el rally como líder del Mundial, con tres puntos de ventaja sobre Nasser Al-Attiyah, pero un problema mecánico detuvo su Dacia en el kilómetro 201.
Consiguió reparar y continuar, aunque llegó con un retraso de 2h25m58s respecto de Moraes. Una pérdida que lo dejó prácticamente fuera de la disputa por la general del rally y complicó su defensa de la punta del campeonato.
Al-Attiyah tampoco tuvo una etapa ideal: terminó séptimo, a 3m48s. Sin embargo, frente al contratiempo de su rival directo, haber completado el recorrido sin una demora semejante puede tener un peso importante en la definición del título.
La carrera continuará este miércoles con un recorrido que partirá y terminará en Zagora: serán 423 kilómetros totales, con 300 contra el cronómetro. Luciano buscará mantenerse cerca de la punta; Kevin intentará aprovechar una mejor posición de salida, y Cavigliasso y Pertegarini tendrán otra jornada para sumar kilómetros en su nueva categoría.