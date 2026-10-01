GP de Bahréin

Colapinto habló del odio en las redes: “Yo recibo muchísimo y nadie habla nunca de eso”

El argentino volvió a pedir que cesen los ataques contra los pilotos y advirtió que el problema atraviesa a distintas hinchadas. Después de la polémica de Bakú, remarcó los límites de lo que pueden hacer los deportistas para frenar esos comportamientos.