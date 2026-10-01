Franco Colapinto llegó a Malasia con un circuito por conocer y una situación pendiente de resolver después del golpe de Bakú. Antes de volver a subirse al Alpine, el argentino confirmó que hubo conversaciones dentro del equipo por el accidente que terminó con su carrera y las de Pierre Gasly y Lando Norris. Su compañero también dio por aclarado el episodio y pidió concentrarse en un objetivo compartido: pelear por el quinto puesto del Campeonato de Constructores.
Colapinto, tras las charlas por el choque en Bakú: “Estos momentos nos hacen más fuertes”
El argentino aseguró que Alpine abordó internamente lo sucedido en Azerbaiyán y Gasly dio por superado el incidente. Ahora apuntan a recuperar terreno en Malasia, donde Franco deberá cumplir cinco posiciones de penalización en la grilla.
“Creo que lo gestionamos todo por dentro y todo es bueno y positivo; ya tengo ganas de esta carrera”, expresó Colapinto en la previa del Gran Premio de Baréin en Malasia. “Creo que las buenas charlas y los momentos difíciles nos hacen más fuertes”.
El incidente de Azerbaiyán había dejado a Alpine sin sus dos autos en el reinicio posterior al ingreso del auto de seguridad. Franco se pasó en el frenaje, bloqueó e impactó contra Gasly, cuyo coche fue desplazado hacia el McLaren de Norris. Los tres abandonaron y el argentino recibió una sanción de cinco posiciones para la grilla de partida de este fin de semana.
Después de las disculpas públicas y de las conversaciones internas, Colapinto puso el acento en lo que el equipo puede aprender de lo ocurrido.
“Hablamos de lo que teníamos que hablar”, señaló. Explicó que la intención es mantenerse unidos tanto cuando llegan los resultados como en los momentos complicados, entender qué deben mejorar y evitar que una situación semejante vuelva a repetirse.
“Creo que estos momentos nos hacen más fuertes. Esperemos que el futuro sea el adecuado para nosotros y podamos cambiar la situación rápidamente”, agregó.
Gasly dio por cerrado el episodio
La respuesta de Gasly fue en el mismo sentido. El francés, que había expresado su frustración por los puntos perdidos en Bakú, confirmó que habló con su compañero y aceptó sus disculpas.
“Fue un error desafortunado y costoso, pero está bien”, sostuvo.
Gasly explicó que la reacción inmediata estuvo atravesada por la adrenalina, la decepción y el impacto del resultado sobre el equipo. Con los días, y después de conversar con Franco, eligió dar por superado el choque.
“Fue un duro golpe para nosotros como equipo, pero la única forma de seguir adelante es volver a estar juntos y fortalecernos como equipo”, afirmó.
Su respaldo tuvo también una explicación deportiva: Alpine necesita que ambos pilotos sumen para sostener la pelea con Racing Bulls. La diferencia entre las dos escuderías es de 15 puntos y el quinto lugar del campeonato sigue siendo el objetivo.
“Nos necesitaremos para quedar en quinto lugar y el año que viene. Tenemos que mirar hacia adelante”, remarcó Gasly.
El francés consideró que Alpine cuenta con un buen auto y un ritmo competitivo, pero necesita aprovechar las oportunidades de las próximas carreras. En ese contexto, recuperar el trabajo conjunto resulta tan importante como encontrar velocidad.
Un circuito nuevo y una sanción por cumplir
Para Colapinto, Sepang presenta además un desafío de adaptación. Apenas llegó al circuito, el argentino manifestó su entusiasmo por conocer el trazado y comenzar a trabajar en pista.
“Estoy muy emocionado por el fin de semana”, expresó en ese primer mensaje, en el que destacó sus ganas de aprovechar los entrenamientos para entender mejor el recorrido y prepararse para la carrera.
La penalización condicionará su posición de partida, por lo que cada avance durante las prácticas y la clasificación tendrá valor para el domingo. Antes, deberá encontrar confianza en un escenario nuevo para él.
Alpine llega así a Malasia con las explicaciones dadas y el respaldo entre sus pilotos expresado públicamente. Para Franco, el próximo paso será trasladar esa intención de recuperación a la pista y volver a sumar en una pelea en la que el equipo necesita a los dos.