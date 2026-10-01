GP de Bahréin

Colapinto, tras las charlas por el choque en Bakú: “Estos momentos nos hacen más fuertes”

El argentino aseguró que Alpine abordó internamente lo sucedido en Azerbaiyán y Gasly dio por superado el incidente. Ahora apuntan a recuperar terreno en Malasia, donde Franco deberá cumplir cinco posiciones de penalización en la grilla.