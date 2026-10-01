La ciudad de Esperanza volverá a ser escenario este sábado 3 de octubre de una nueva edición del Rally de la Luna, una propuesta que combina la pasión por los autos antiguos, la tradición y la participación de familias y visitantes de distintos puntos del país.
Con participantes de distintas provincias, Esperanza prepara su tradicional Rally de la Luna
La 19ª edición se realizará este sábado 3 de octubre. Los vehículos comenzarán a concentrarse desde las 15 sobre avenida Rafaela, habrá un desfile con vestimenta de época y después de las 20 se pondrá en marcha el rally, con un recorrido por el centro y sur de la ciudad.
La actividad, organizada por el Club de Autos Antiguos de Esperanza junto con la Municipalidad, tendrá como escenario las calles de la ciudad y llegará este año a su 19ª edición.
La jornada comenzará a las 15, cuando los vehículos participantes comiencen a concentrarse sobre avenida Rafaela. A las 18 está previsto un desfile en el que los protagonistas lucirán vestimenta de época y, después de las 20, se realizará la largada del rally.
El recorrido abarcará sectores del centro y sur de Esperanza, permitiendo que vecinos y visitantes puedan acompañar el paso de los vehículos durante la noche.
Una tradición que suma participantes
Durante la presentación de la nueva edición, el presidente del Club de Autos Antiguos de Esperanza, Darío Ferrarini, destacó la convocatoria que genera el evento e invitó a la comunidad a participar.
Según explicó, el rally reúne año tras año a aficionados provenientes de diferentes puntos del país. Para esta edición se espera la presencia de participantes de Buenos Aires, Santiago del Estero, Córdoba y Rosario, además de numerosos vecinos de Esperanza.
La propuesta se convirtió con el paso de los años en una de las actividades vinculadas al automovilismo histórico que identifica a la ciudad y que permite poner en valor tanto los vehículos como las historias relacionadas con ellos.
Autos antiguos y vestimenta de época
Uno de los atractivos centrales de la jornada será la concentración de vehículos antiguos sobre avenida Rafaela, prevista desde las 15.
El programa continuará a las 18 con el tradicional desfile de personas vestidas de época, una propuesta que acompaña la estética y el espíritu del encuentro.
Luego, después de las 20, llegará el momento principal de la jornada con la largada del Rally de la Luna. Los vehículos recorrerán distintos sectores del centro y sur de la ciudad.
La actividad permitirá nuevamente que los esperancinos puedan acercarse a observar los automóviles y acompañar el paso de las unidades durante el recorrido nocturno.
Buscan que el evento sea declarado de interés provincial
Durante la presentación, la diputada provincial Jimena Senn anunció que presentará en la Legislatura un proyecto para que el Rally de la Luna sea declarado de carácter provincial.
La iniciativa apunta a que la próxima edición, que marcará el 20° aniversario del evento, pueda contar con ese reconocimiento.
Mientras tanto, la organización ultima los detalles para la jornada de este sábado, en una edición que volverá a reunir a coleccionistas, aficionados y público general alrededor de una tradición que ya forma parte de la agenda de Esperanza.