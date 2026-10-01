Departamento Las Colonias

Con participantes de distintas provincias, Esperanza prepara su tradicional Rally de la Luna

La 19ª edición se realizará este sábado 3 de octubre. Los vehículos comenzarán a concentrarse desde las 15 sobre avenida Rafaela, habrá un desfile con vestimenta de época y después de las 20 se pondrá en marcha el rally, con un recorrido por el centro y sur de la ciudad.