Departamento Castellanos

Ramona: culminó la construcción de una nueva sala en el Jardín de Infantes N.º 300

La obra fue ejecutada en el marco del Plan 1000 Aulas y permitirá ampliar la capacidad de la institución ante el crecimiento de la matrícula. El nuevo espacio fue diseñado con criterios de flexibilidad, eficiencia energética y conectividad, y ya cuenta con la certificación técnica de finalización.