La comunidad educativa del Jardín de Infantes N.º 300 de Ramona celebró la culminación de las obras correspondientes a una nueva sala que se incorpora al edificio de la institución.
Ramona: culminó la construcción de una nueva sala en el Jardín de Infantes N.º 300
La obra fue ejecutada en el marco del Plan 1000 Aulas y permitirá ampliar la capacidad de la institución ante el crecimiento de la matrícula. El nuevo espacio fue diseñado con criterios de flexibilidad, eficiencia energética y conectividad, y ya cuenta con la certificación técnica de finalización.
El nuevo espacio permitirá ampliar la capacidad edilicia del jardín y brindar respuesta al crecimiento de la matrícula, generando mejores condiciones para el desarrollo de las actividades cotidianas de niños y docentes.
La obra se concretó en el marco del Plan 1000 Aulas, iniciativa destinada a ampliar y mejorar la infraestructura de establecimientos educativos.
Un aula pensada para las nuevas necesidades educativas
La nueva sala fue proyectada bajo criterios de espacios flexibles y adaptables, con características orientadas a las necesidades específicas de la educación en la primera infancia.
El diseño también contempla aspectos vinculados con la eficiencia energética y la conectividad para el uso de nuevas tecnologías, además de condiciones destinadas a favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.
De esta manera, el nuevo recinto suma un espacio moderno, seguro y confortable, adaptado a las actividades pedagógicas que desarrolla la institución.
Próximos pasos para su puesta en funcionamiento
Los equipos técnicos del Ministerio de Educación realizaron recientemente la certificación de la culminación de los trabajos. De esta manera, la obra se encuentra finalizada y equipada, a la espera de las últimas instancias administrativas necesarias para concretar su inauguración y posterior puesta en uso.
La incorporación de esta nueva sala representa una ampliación de la infraestructura del Jardín de Infantes N.º 300 y permitirá contar con mayores posibilidades para atender la demanda educativa de la localidad.