En el marco de los festejos por un nuevo aniversario de la declaratoria de Casilda como ciudad y de la conmemoración de los 100 años del Palacio Municipal, la ciudad vivió este martes 29 de septiembre una jornada muy especial. Uno de los momentos más destacados fue la exhibición de las refacciones realizadas en el Salón Dorado y la presentación de una motoniveladora para el parque automotor.
Casilda conmemoró sus 119 años como ciudad y el centenario de su Palacio Municipal
Con motivo de cumplirse un nuevo aniversario, el Municipio de esa localidad cabecera del departamento Caseros organizó una serie de actividades. Además, se pusieron en valor diferentes espacios y se presentó una nueva maquinaria.
Participaron de la ceremonia el intendente Guillermo Franchella, el secretario de Gobierno Horacio Distefano, el presidente del Concejo Walter Palanca, el senador departamental Eduardo Rosconi, integrantes de la Unidad de Regional IV, miembros del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios, autoridades del Hospital San Carlos, instituciones educativas y público en general.
En cuanto a los trabajos realizados en el edificio municipal, el intendente expresó: “Una maravillosa obra arquitectónica que estábamos trabajando y poniendo en valor. A veces los casildenses no somos conscientes de la ciudad que tenemos. Quiero agradecer a Casilda y desearle feliz cumpleaños”.
Reseña
Fue en 1870 que se creó la Colonia Candelaria. En pocos años se consolidaba un pujante núcleo urbano. A partir de 1883 el ferrocarril dinamizaba a la pequeña aldea. En 1886, nació otro proyecto urbano: Nueva Roma. En 1890, Villa Casilda se convierte en la cabecera del departamento Caseros. En 1893 Nueva Roma fue incorporada a la población más antigua.
En 1907 llegó el reconocimiento. Por decreto del 29 de septiembre, Casilda se convierte en ciudad, una de las más importantes de la provincia. Ese año quedará marcado en la historia de Casilda, como el momento de su declaratoria como ciudad, acontecimiento producido el 29 de septiembre, con la llegada del Gobernador de Santa Fe, Pedro Antonio Echagüe, para dar fuerza a la decisión.
El fundador: Carlos Casado del Alisal
El fundador de Casilda nació en Villada, provincia de Palencia (España), el 16 de marzo de 1833, hijo de María Casilda del Alisal y Pedro Casado Gonzaléz Vigil. Fue bautizado cuatro días después con los nombres de Carlos Julián Niceto. Obtuvo un título de bachiller en 1850 en la Universidad Literaria de Valladolid, al año siguiente logró un diploma de Inglés expedido por el Instituto Vizcaíno de Bilbao, en el que se remarca que fue el primero entre los alumnos de su curso. Ingresó en la Escuela de Marina de Bilbao, donde egresó en noviembre de 1853 con el grado de Tercer Piloto Particular Supernumerario.