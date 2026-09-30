En el sorteo de Quini 6 de esta noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que para el próximo juego pondrá en juego un pozo estimado de $9.400 millones. Los números que salieron fueron:
De cuánto es el fabuloso pozo acumulado para el próximo sorteo de Quini 6
Este miércoles no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.
TRADICIONAL PRIMER SORTEO
01 02 09 28 40 41
LA SEGUNDA
08 13 14 33 36 42
REVANCHA
06 22 24 33 34 43
SIEMPRE SALE
06 07 24 28 31 37
En el Siempre Sale, fueron 12 los apostadores de Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Capital Federal y Buenos Aires que, con 5 aciertos, se repartieron el pozo de más de $374.400.000.
Se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:
Tradicional Primer Sorteo: $1.700.000.000
La Segunda del Quini: $4.800.000.000
La Revancha: $2.200.000.000
El Quini que Siempre Sale: $500.000.000
Sorteo Extra: $200.000.000
El próximo domingo 4 de octubre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe para renovar tus posibilidades de ganar.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.