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Domingo 4 de octubre

De cuánto es el fabuloso pozo acumulado para el próximo sorteo de Quini 6

Este miércoles no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.

Nuevo sorteo millonario del Quini 6. Crédito: Manuel FabatíaNuevo sorteo millonario del Quini 6. Crédito: Manuel Fabatía
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En el sorteo de Quini 6 de esta noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que para el próximo juego pondrá en juego un pozo estimado de $9.400 millones. Los números que salieron fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

01 02 09 28 40 41

LA SEGUNDA

08 13 14 33 36 42

REVANCHA

06 22 24 33 34 43

SIEMPRE SALE

06 07 24 28 31 37

En el Siempre Sale, fueron 12 los apostadores de Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Capital Federal y Buenos Aires que, con 5 aciertos, se repartieron el pozo de más de $374.400.000.

Crédito: Lotería de Santa Fe.Crédito: Lotería de Santa Fe.

Se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:

Tradicional Primer Sorteo: $1.700.000.000

La Segunda del Quini: $4.800.000.000

La Revancha: $2.200.000.000

El Quini que Siempre Sale: $500.000.000

Sorteo Extra: $200.000.000

El próximo domingo 4 de octubre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe para renovar tus posibilidades de ganar.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

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