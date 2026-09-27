#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Miércoles 30 de septiembre

A cuánto asciende millonario el pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

Este domingo no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.

Sorteo de Quini 6. Manuel Fabatia.Sorteo de Quini 6. Manuel Fabatia.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

En el sorteo de Quini 6 de este domingo por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que para el próximo sorteo pondrá en juego un pozo estimado de $7.800 millones.

Fuente: Lotería de Santa FeFuente: Lotería de Santa Fe

Los números que salieron fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

03 04 19 21 31 36

LA SEGUNDA

03 08 11 12 14 21

REVANCHA

08 25 29 34 42 43

SIEMPRE SALE

01 07 11 31 32 45

En el Siempre Sale, fueron 52 los apostadores de San Juan, La Rioja, Neuquén, Entre Ríos, La Pampa, San Luis, Jujuy, Cordoba, Tierra del Fuego, Formosa, Santa Fe, Salta, Capital Federal, Buenos Aires y Corrientes que, con 5 aciertos, se repartieron el pozo de más de $485.100.000.

Se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo.

Tradicional Primer Sorteo: $1.300.000.000

La Segunda del Quini: $4.410.000.000

La Revancha: $1.525.000.000

El Quini que Siempre Sale: $365.000.000

Sorteo Extra: $200.000.000

El próximo sorteo será el miércoles 30 de septiembre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Quini 6 Resultados
Lotería de Santa Fe

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro