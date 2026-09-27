En el sorteo de Quini 6 de este domingo por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que para el próximo sorteo pondrá en juego un pozo estimado de $7.800 millones.
A cuánto asciende millonario el pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6
Este domingo no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.
Los números que salieron fueron:
TRADICIONAL PRIMER SORTEO
03 04 19 21 31 36
LA SEGUNDA
03 08 11 12 14 21
REVANCHA
08 25 29 34 42 43
SIEMPRE SALE
01 07 11 31 32 45
En el Siempre Sale, fueron 52 los apostadores de San Juan, La Rioja, Neuquén, Entre Ríos, La Pampa, San Luis, Jujuy, Cordoba, Tierra del Fuego, Formosa, Santa Fe, Salta, Capital Federal, Buenos Aires y Corrientes que, con 5 aciertos, se repartieron el pozo de más de $485.100.000.
Se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo.
Tradicional Primer Sorteo: $1.300.000.000
La Segunda del Quini: $4.410.000.000
La Revancha: $1.525.000.000
El Quini que Siempre Sale: $365.000.000
Sorteo Extra: $200.000.000
El próximo sorteo será el miércoles 30 de septiembre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.