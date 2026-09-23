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Domingo 27 de septiembre

A cuánto asciende el millonario pozo acumulado para el próximo sorteo que Quini 6

Este miércoles por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó los montos del premios para el siguiente juego.

Sorteo de Quini 6. Manuel Fabatía.Sorteo de Quini 6. Manuel Fabatía.
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En el sorteo de Quini 6 de este miércoles por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que para el próximo sorteo pondrá en juego un pozo estimado de $7.200 millones. Los números que salieron fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

05 07 18 25 30 41

LA SEGUNDA

00 06 08 14 40 44

REVANCHA

14 15 31 34 35 41

SIEMPRE SALE

13 24 27 32 42 44

En el Siempre Sale, fueron 20 los apostadores de Mendoza, Corrientes, Córdoba, Buenos Aires, San Luis, Capital Federal, Chaco, Entre Ríos, Chubut, Salta, Neuquén y Santa Fe, que, con 5 aciertos, se repartieron el pozo de más de $369.400.000.

Fuente: Lotería.Fuente: Lotería.

En tanto, se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo.

Tradicional Primer Sorteo: $1.180.000.000

La Segunda del Quini: $4.195.000.000

La Revancha: $1.120.000.000

El Quini que Siempre Sale: $505.000.000

Sorteo Extra: $200.000.000

El próximo sorteo será el domingo 27 de septiembre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

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