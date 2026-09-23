En el sorteo de Quini 6 de este miércoles por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que para el próximo sorteo pondrá en juego un pozo estimado de $7.200 millones. Los números que salieron fueron:
A cuánto asciende el millonario pozo acumulado para el próximo sorteo que Quini 6
Este miércoles por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó los montos del premios para el siguiente juego.
TRADICIONAL PRIMER SORTEO
05 07 18 25 30 41
LA SEGUNDA
00 06 08 14 40 44
REVANCHA
14 15 31 34 35 41
SIEMPRE SALE
13 24 27 32 42 44
En el Siempre Sale, fueron 20 los apostadores de Mendoza, Corrientes, Córdoba, Buenos Aires, San Luis, Capital Federal, Chaco, Entre Ríos, Chubut, Salta, Neuquén y Santa Fe, que, con 5 aciertos, se repartieron el pozo de más de $369.400.000.
En tanto, se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo.
Tradicional Primer Sorteo: $1.180.000.000
La Segunda del Quini: $4.195.000.000
La Revancha: $1.120.000.000
El Quini que Siempre Sale: $505.000.000
Sorteo Extra: $200.000.000
El próximo sorteo será el domingo 27 de septiembre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.