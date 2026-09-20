Miércoles 23 de septiembre

De cuánto es el millonario pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

Este domingo, un afortunado apostador certó las seis cifras de La Revancha, con los números 05-07-12-20-24-31 y se llevó más de $9.179 millones. Por su parte, Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios estimados para el siguiente juego.