Éste domingo, en el sorteo de Quini 6, un apostador con seis aciertos de la localidad de El Talar provincia de Buenos Aires se llevó el pozo increíble de la modalidad “La Revancha” por más de $9.179 millones.
De cuánto es el millonario pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6
Este domingo, un afortunado apostador certó las seis cifras de La Revancha, con los números 05-07-12-20-24-31 y se llevó más de $9.179 millones. Por su parte, Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios estimados para el siguiente juego.
El nuevo feliz millonario acertó los números 05-07-12-20-24-31.
Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:
TRADICIONAL PRIMER SORTEO
01 06 09 25 30 33
LA SEGUNDA
02 06 07 12 18 44
SIEMPRE SALE
14 15 29 31 32 40
En el Siempre Sale fueron 17 los apostadores a lo largo de todo el país que se repartieron más de $500.200.000.
En tanto, Loteria de Santa Fe adelantó que para el próximo sorteo ofrece 6.300 millones de pesos , con los siguientes pozos estimados individuales:
Tradicional Primer Sorteo: $1.165.000.000
La Segunda: $3.825.000.000
Revancha: $800.000.000
Siempre Sale: $310.000.000
Extra: $200.000.000
El próximo miércoles será el 23 de septiembre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.