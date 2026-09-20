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Maximiliano Pullaro
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Miércoles 23 de septiembre

De cuánto es el millonario pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

Este domingo, un afortunado apostador certó las seis cifras de La Revancha, con los números 05-07-12-20-24-31 y se llevó más de $9.179 millones. Por su parte, Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios estimados para el siguiente juego.

Sorteo de Quini 6. Manuel Fabatía.Sorteo de Quini 6. Manuel Fabatía.
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Éste domingo, en el sorteo de Quini 6, un apostador con seis aciertos de la localidad de El Talar provincia de Buenos Aires se llevó el pozo increíble de la modalidad “La Revancha” por más de $9.179 millones.

El nuevo feliz millonario acertó los números 05-07-12-20-24-31.

Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

01 06 09 25 30 33

LA SEGUNDA

02 06 07 12 18 44

SIEMPRE SALE

14 15 29 31 32 40

En el Siempre Sale fueron 17 los apostadores a lo largo de todo el país que se repartieron más de $500.200.000.

En tanto, Loteria de Santa Fe adelantó que para el próximo sorteo ofrece 6.300 millones de pesos , con los siguientes pozos estimados individuales:

Tradicional Primer Sorteo: $1.165.000.000

La Segunda: $3.825.000.000

Revancha: $800.000.000

Siempre Sale: $310.000.000

Extra: $200.000.000

El próximo miércoles será el 23 de septiembre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

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