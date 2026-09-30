El Gobierno de la Provincia de Santa Fe adjudicó la segunda etapa de la reconstrucción integral de la Ruta Provincial Nº 1, que contempla la repavimentación de 37 kilómetros entre Saladero Cabal y San Javier. La intervención se suma a los trabajos que se ejecutan entre Alejandra y el arroyo El Gusano, en el departamento San Javier, donde la obra ya alcanza un avance del 40 %.
Adjudicaron la segunda etapa de las obras de repavimentación en la Ruta Provincial 1
La obra comprende 37 kilómetros y se suma al tramo en ejecución entre Alejandra y el arroyo El Gusano, que registra un avance del 40 %. La inversión provincial supera los 55.000 millones de pesos. “Es una prioridad de gobierno de Maximiliano Pullaro”, destacó el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico.
La iniciativa forma parte del plan de recuperación de esta conexión vial estratégica, que vincula los departamentos La Capital y General Obligado y resulta clave para la producción, el transporte y la movilidad de las localidades de la costa santafesina.
El avance en dos etapas
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó que “con esta adjudicación avanzamos con el plan de la Ruta 1 entre Alejandra y San Javier. Mientras la etapa 1 continúa de forma sistemática, con 11 kilómetros de asfalto nuevo y banquinas ensanchadas, ya tenemos lista la etapa 2 para comenzar. Esto refleja el compromiso de nuestro gobernador Pullaro con todas las rutas de la provincia”.
“Mientras trabajamos en la primera etapa, con 37,5 kilómetros, ahora adjudicamos la segunda, con otros 37 kilómetros. San Javier y Garay reciben una inversión completa que transforma su conectividad, con más de 74 kilómetros de ruta renovada. Esa es una prioridad de la gestión del gobernador Pullaro”, concluyó Enrico.
Con una inversión provincial superior a los 55.000 millones de pesos, se prevé que los trabajos de la segunda etapa, a cargo de la unión transitoria de empresas conformada por Laromet S. A. y Luis Losi S. A., comiencen en noviembre.
Por su parte, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Seghezzo, explicó el proceso de adjudicación: “Primero abrimos las propuestas técnicas de seis empresas, de las cuales cinco resultaron admisibles. A mediados de junio abrimos los sobres con las propuestas económicas y, a finales de ese mes, solicitamos una mejora en los montos ofertados a cuatro de ellas. Finalmente, adjudicamos la obra a la unión transitoria de empresas conformada por Laromet y Luis Losi”.
En la licitación participaron firmas con experiencia en obras viales provinciales. El mecanismo de licitación pública abierta permitió la competencia entre seis oferentes, con criterios de transparencia y eficiencia en el uso de los recursos.
Un corredor en transformación
La primera etapa, iniciada a principios de año entre Alejandra y el arroyo El Gusano, ya cuenta con 11 kilómetros de pavimento nuevo, señalización horizontal y banquinas ensanchadas. El esquema de trabajo por tramos de cinco kilómetros permitirá completar los 37,5 kilómetros previstos.
La segunda etapa comenzará de manera paralela desde la Ruta Provincial Nº 39 hacia el sur. “La etapa 1 avanza desde el norte, a buen ritmo, y la etapa 2 comenzará en noviembre. Ambas comparten una característica fundamental: banquinas pavimentadas de 50 centímetros a cada lado. Así prolongamos la vida útil de este patrimonio y evitamos que el peso de los camiones y la maquinaria agrícola deforme o deteriore los bordes del pavimento”, señaló Seghezzo.
La repavimentación de la Ruta Provincial Nº 1 se inscribe en la estrategia de recuperación integral de corredores clave de la provincia. En el norte santafesino, esta vía funciona como una alternativa relevante ante el deterioro de la Ruta Nacional Nº 11 y canaliza el tránsito de la producción hacia los circuitos regionales de distribución.
Además de las dos etapas de reconstrucción, la Dirección Provincial de Vialidad prepara un programa de reparaciones para intervenir el tramo comprendido entre Reconquista y el norte provincial, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y la seguridad vial en toda la traza.