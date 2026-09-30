Santa Fe

Adjudicaron la segunda etapa de las obras de repavimentación en la Ruta Provincial 1

La obra comprende 37 kilómetros y se suma al tramo en ejecución entre Alejandra y el arroyo El Gusano, que registra un avance del 40 %. La inversión provincial supera los 55.000 millones de pesos. “Es una prioridad de gobierno de Maximiliano Pullaro”, destacó el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico.