Expectativa y realidad

Pullaro habló en Rosario e insistió: "La gente no está llegando a fin de mes"

El mandatario santafesino habló de la caída de la recaudación propia, de la coparticipación federal, y de una merma sostenida de los recursos durante los últimos años. "Hay que mejorar las variables macroeconómicas para que las familias la puedan pasar un poco mejor", planteó.