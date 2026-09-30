El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, confesó este martes su preocupación por la situación económica y social que atraviesa el país, y que impacta en la provincia con una caída de la recaudación y en la cotidianeidad de todos los santafesinos.
Pullaro habló en Rosario e insistió: "La gente no está llegando a fin de mes"
El mandatario santafesino habló de la caída de la recaudación propia, de la coparticipación federal, y de una merma sostenida de los recursos durante los últimos años. "Hay que mejorar las variables macroeconómicas para que las familias la puedan pasar un poco mejor", planteó.
"Vemos la situación con mucha preocupación - admitió-. Lo venimos planteando desde hace mucho tiempo y la provincia también viene haciendo muchos esfuerzos no sólo para tener equilibrio fiscal, sino para poder invertir e intentar sostener la actividad económica y el empleo".
Políticas contracíclicas e inversión pública
El mandatario habló con la prensa en el marco del Congreso Nacional de Federación Agraria que se realiza en Rosario. Resaltó allí que "venimos de los Juegos Suramericanos que pueden ser un ejemplo" de la reactivación citada.
"Hubo una fuerte inversión pública por parte del Estado en infraestructura deportiva y social, que generó fundamentalmente empleo, pero también durante días generó mucho consumo. La provincia aplica permanentemente políticas contracíclicas – destacó-; es decir, contiene el gasto público, pero lo invierte en pos de la creación de empleo".
Aun así, reiteró su "preocupación" por lo que sucede en la economía del país. "El equilibrio fiscal y la baja de inflación no alcanzan para que los recursos le lleguen a la gente; tenemos que ver la manera de que la gente la pueda pasar un poco mejor", dijo.
"La gente no está llegando a fin de mes. Hay que mejorar las variables macroeconómicas; desde nuestro lugar, vamos a seguir invirtiendo para fortalecer la actividad económica de Santa Fe. Indudablemente, el golpe que tiene la economía a nivel nacional no alcanza", planteó.
Perspectivas
El mandatario exhortó a "cuidar mucho la industria y el comercio, que son los dos sectores más golpeados". Respecto de sus perspectivas para el año que viene, confió que "siempre uno espera algo mejor".
"Corregidas las variables macroeconómicas, sinceramente nosotros esperábamos crecimiento en el segundo semestre del 2024. (Pero) lamentablemente, año tras año, la recaudación siguió cayendo, la coparticipación siguió cayendo, y la provincia va perdiendo muchos recursos".
Según detalló, "en lo que va del año, Santa Fe lleva perdidos en función de lo proyectado alrededor de 140.000 millones de pesos, lo cual nos obliga a ser muy eficientes en la ejecución del gasto público".
Pese a todo, aseguró que "la provincia está muy sólida en sus cuentas y puede seguir bajando impuestos e inyectando recursos a la economía. Indudablemente, la cuestión de fondo es que la economía pueda empezar a crecer y a derramar sobre los sectores medios y bajos de la República Argentina", concluyó.