Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Tránsito normalizado en Autopista Santa Fe - Rosario
En el Km 00, altura de Rosario - Sentido a Rosario. Se retira camión, se normaliza el tránsito en la zona.
Lluvias y calzadas resbaladizas
Se registran garúas y lloviznas leves en sectores de las regiones centro y sur de la provincia, lo que genera calzadas húmedas y resbaladizas. Se recomienda circular con precaución, reducir la velocidad y mantener la distancia de seguridad.
Puente Carretero Santo Tomé-Santa Fe
Por las obras de construcción del nuevo puente Santo Tomé-Santa Fe y sus accesos, continúan los desvíos y cambios en la circulación para acceder al Puente Carretero.
En Santo Tomé, el tránsito que utiliza el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe circular por Maciá, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina, se encuentra operativo un desvío para la mano hacia Santa Fe por la nueva traza norte.
A su vez, la mano con circulación hacia Santo Tomé funciona con doble sentido entre el puente de Circunvalación y el ingreso al Puente Carretero.
RN A012: corte y desvíos
Por trabajos de reparación y mantenimiento vial se mantiene el corte de tránsito para todo tipo de vehículos en el tramo comprendido entre la RP 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta Nacional 9.
Se implementan desvíos en las intersecciones de la RN A012 con la RN 34 y con la RP 25.
Se recomienda respetar las indicaciones y prever demoras.
RN 174 – Puente Rosario-Victoria
En el kilómetro 59,2 continúan los trabajos sobre la calzada. Las tareas, iniciadas el 21 de septiembre, tienen un plazo estimado de un mes y medio.
Durante la ejecución de la obra, el tránsito circula de manera alternada durante las 24 horas, por lo que pueden registrarse demoras en el sector.
Se solicita respetar la señalización, reducir la velocidad y circular con máxima precaución.