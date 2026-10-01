#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
En Vivo Jueves 1 de octubre de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen Ilustraticas Créditos: Fernando NicolaImagen Ilustraticas Créditos: Fernando Nicola
+ Agregar El Litoral en
Por: 

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

08:06 / Jue. 01.10.2026

Tránsito normalizado en Autopista Santa Fe - Rosario

En el Km 00, altura de Rosario - Sentido a Rosario. Se retira camión, se normaliza el tránsito en la zona.

07:04 / Jue. 01.10.2026

Lluvias y calzadas resbaladizas

Se registran garúas y lloviznas leves en sectores de las regiones centro y sur de la provincia, lo que genera calzadas húmedas y resbaladizas. Se recomienda circular con precaución, reducir la velocidad y mantener la distancia de seguridad.

07:04 / Jue. 01.10.2026

Puente Carretero Santo Tomé-Santa Fe

Por las obras de construcción del nuevo puente Santo Tomé-Santa Fe y sus accesos, continúan los desvíos y cambios en la circulación para acceder al Puente Carretero.

En Santo Tomé, el tránsito que utiliza el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe circular por Maciá, Colón y Mitre.

En la cabecera santafesina, se encuentra operativo un desvío para la mano hacia Santa Fe por la nueva traza norte.

A su vez, la mano con circulación hacia Santo Tomé funciona con doble sentido entre el puente de Circunvalación y el ingreso al Puente Carretero.

07:03 / Jue. 01.10.2026

RN A012: corte y desvíos

Por trabajos de reparación y mantenimiento vial se mantiene el corte de tránsito para todo tipo de vehículos en el tramo comprendido entre la RP 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta Nacional 9.

Se implementan desvíos en las intersecciones de la RN A012 con la RN 34 y con la RP 25.

Se recomienda respetar las indicaciones y prever demoras.

06:44 / Jue. 01.10.2026

RN 174 – Puente Rosario-Victoria

En el kilómetro 59,2 continúan los trabajos sobre la calzada. Las tareas, iniciadas el 21 de septiembre, tienen un plazo estimado de un mes y medio.

Durante la ejecución de la obra, el tránsito circula de manera alternada durante las 24 horas, por lo que pueden registrarse demoras en el sector.

Se solicita respetar la señalización, reducir la velocidad y circular con máxima precaución.

06:43 / Jue. 01.10.2026

Balizamiento

Autopista Santa Fe - Rosario en el KM 00, altura de Rosario - Sentido a Rosario. Vehículo con avería mecánica. Circular con precaución.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Estado del tránsito
Santa Fe
Santa Fe Ciudad

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro