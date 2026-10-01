En Santa Fe

Nace ASARTT: la apuesta por las obras sin zanja y la innovación en el saneamiento urbano

La Cámara de la Construcción de Santa Fe fue sede del lanzamiento de la entidad que busca transformar el desarrollo de obras públicas y el cuidado ambiental en todo el país. La megaobra de Boulevar se consolida como el paradigma regional de esta metodología.