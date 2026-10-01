La Cámara de la Construcción de Santa Fe se convirtió en el escenario de un hito clave para la ingeniería y el desarrollo urbano del país tras la presentación oficial de la Asociación Argentina de Tecnología Trenchless, Saneamiento, Infraestructura y Medio Ambiente (ASARTT). El evento, que congregó a destacadas autoridades municipales, representantes gubernamentales y referentes de la comunidad académica, marcó el inicio de una etapa orientada a revolucionar el modo en que se diseñan y ejecutan las obras de infraestructura subterránea en la Argentina.
Nace ASARTT: la apuesta por las obras sin zanja y la innovación en el saneamiento urbano
La Cámara de la Construcción de Santa Fe fue sede del lanzamiento de la entidad que busca transformar el desarrollo de obras públicas y el cuidado ambiental en todo el país. La megaobra de Boulevar se consolida como el paradigma regional de esta metodología.
El nacimiento de la institución responde a una urgencia estructural: visibilizar y abordar la compleja realidad que se esconde bajo el suelo de nuestras ciudades. El deterioro paulatino de los conductos, las fugas de agua no contabilizadas, las conexiones ilegales y la acumulación de sedimentos que afectan el drenaje urbano representan desafíos cotidianos que, de no ser diagnosticados a tiempo, derivan en colapsos y emergencias hídricas. Ante este panorama, ASARTT irrumpe como un espacio técnico, independiente y neutral, concebido para aportar soluciones sostenibles mediante la transferencia de conocimiento, la capacitación y la fijación de estándares de calidad.
El eje central de la entidad radica en promover el uso de las tecnologías trenchless o sin zanja, métodos no destructivos que permiten instalar, inspeccionar y reparar redes subterráneas sin necesidad de realizar excavaciones masivas a cielo abierto. Al respecto, el presidente de la Cámara de la Construcción de Santa Fe, Sergio A. Carruega, destacó el propósito de este espacio: "Trabajamos en saneamiento, infraestructura y medio ambiente. El enfoque de la asociación es difundir las buenas prácticas, el conocimiento y acompañar también a las universidades en capacitaciones. Trabajamos en difundir estas tecnologías que son un avance para las ciudades".
La aplicabilidad de este método ya cuenta con un ejemplo de vanguardia en la propia capital provincial. Durante el encuentro se remarcó el valor del hito ingenieril que se ejecuta en una de las arterias más importantes de la ciudad. Sobre este punto, Carruega enfatizó: "En Santa Fe se está haciendo el trabajo de la obra de Boulevar y es con tecnología sin zanja. Es una obra muy importante que está como la obra más grande y más importante de Latinoamérica en este momento".
Además de evitar el colapso del tránsito vehicular y los inconvenientes cotidianos en la superficie, este abordaje ofrece ventajas ecológicas determinantes. "Tenemos una misión federal de expansión de conocimiento y de experiencias. La idea es fomentar las buenas prácticas como también el uso de estas tecnologías que son aplicables para el cuidado del medio ambiente. No hay que hacer excavaciones, hay menor emisión de gases y menor impacto ambiental. Es muy ventajoso", añadió el titular de la cámara.
Desde la perspectiva del empresariado local y el sector ejecutivo, el Vicepresidente de la Cámara de la Construcción, Sergio Winkelmann, ponderó el valor institucional de la iniciativa y la articulación con el ámbito académico: "Como constructor local, es un orgullo poder formar parte de esta asociación y llevar el conocimiento a distintos lugares: municipios, cooperativas, universidades. Trabajar a la par con las universidades creo que es fundamental".
Con esta impronta federal y de colaboración público-privada, ASARTT buscará brindar acompañamiento técnico no remunerado a los distintos niveles de gobierno, asesorar en planes de contingencia ante eventos climáticos y fijar guías de buenas prácticas. Así, la presentación en Santa Fe marca un punto de inflexión para el sector, posicionando a la región a la cabeza de un modelo de desarrollo urbano moderno, eficiente y respetuoso del medio ambiente.