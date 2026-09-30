La iniciativa tiene a Santa Fe como punto de partida, pero proyecta una agenda más amplia para la Argentina. La delegación encabezada por Sergio Aladio mantuvo encuentros con autoridades, empresarios y referentes del transporte, la logística y la comunidad empresarial taiwanesa en Arizona. El próximo objetivo es impulsar una misión inversa de Phoenix hacia nuestro país.
Desde Santa Fe hacia el mundo: una misión argentina abre una nueva agenda con Phoenix
La delegación santafesina busca consolidar vínculos estratégicos con Estados Unidos para impulsar inversiones, innovación y nuevas fuentes de empleo federal.
La misión institucional encabezada por Sergio Aladio, secretario general de Camioneros de Santa Fe y referente de FUCEIT, avanzó en Phoenix con una intensa agenda destinada a generar nuevos vínculos económicos, productivos e institucionales entre Argentina y uno de los polos de mayor crecimiento de Estados Unidos.
Santa Fe es el punto de partida de la iniciativa, pero la mirada es nacional. La propuesta busca generar oportunidades que puedan proyectarse hacia diferentes regiones y sectores productivos de la Argentina, articulando trabajadores, empresarios, instituciones y gobiernos.
Durante las primeras jornadas, la delegación mantuvo reuniones con organismos de desarrollo económico, empresarios, referentes financieros y representantes de los sectores del transporte, la logística, la industria y las nuevas tecnologías.
La agenda incluyó encuentros con el Greater Phoenix Economic Council (GPEC) y la Arizona Trucking Association, donde se abordaron temas vinculados con desarrollo económico, logística, innovación, nuevas tecnologías, seguridad, capacitación laboral y transformación de las cadenas de suministro.
También se establecieron vínculos con empresarios y referentes de la comunidad empresarial de Taiwán, que adquirió una presencia estratégica en Arizona a partir del crecimiento de la industria tecnológica y de semiconductores.
En cada encuentro, Aladio presentó las capacidades que tiene Argentina para construir nuevas alianzas internacionales. Agroindustria, energía, minería, economía del conocimiento, infraestructura, logística, tecnología y recursos humanos forman parte de una plataforma productiva que ofrece posibilidades de cooperación e inversión mucho más amplias.
En ese escenario, Santa Fe puede funcionar como puerta de entrada y punto de articulación, por su ubicación estratégica, su complejo agroindustrial, sus puertos, su infraestructura logística, sus universidades, sus empresas y la capacidad de sus trabajadores.
Pero el objetivo trasciende las fronteras provinciales.
La propuesta es comenzar a construir una agenda que conecte Phoenix con la Argentina, identificando oportunidades concretas de inversión, intercambio tecnológico, capacitación, desarrollo empresarial y generación de empleo.
El próximo paso será avanzar en la organización de una misión inversa, para que empresarios, inversores y representantes institucionales de Phoenix puedan viajar a la Argentina, conocer Santa Fe y, desde allí, vincularse con otros sectores y regiones productivas del país.
La iniciativa también plantea una visión renovada del rol de las organizaciones de trabajadores: no limitarse a discutir las consecuencias de las transformaciones económicas, sino participar activamente en la construcción de nuevas oportunidades de desarrollo.
“Partimos desde Santa Fe, pero pensamos en la Argentina. Nuestro desafío es construir puentes que generen inversión, producción, capacitación y trabajo. Queremos que quienes hoy nos reciben en Phoenix mañana puedan recorrer nuestro país y conocer directamente todo lo que Argentina tiene para ofrecer”, señaló Aladio.
La misión deja así planteada una segunda etapa: transformar los contactos institucionales en proyectos concretos y ampliar la participación de empresas, universidades, organizaciones y actores productivos argentinos.
Santa Fe fue el punto de partida. El desafío ahora es construir un puente entre Phoenix y la Argentina