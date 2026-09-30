En el marco de la 14ta campaña federal “Salvá tu piel”, el laboratorio La Roche-Posay, en articulación con la Municipalidad de Santa Fe, estará presente con su camión con tres consultorios durante dos fines de semana de octubre: en primer término la campaña estará presente en el paseo Ana Frank (Almirante Brown 5087) el sábado 3 y domingo 4 de octubre, de 10 a 14 y de 15 a 18; en tanto, el miércoles 21 y el jueves 22 estará en el Centro de Salud Nuevo Horizonte (Monseñor Rodríguez y Carranza), de 11 a 17. La atención se realizará por orden de llegada, sin turno previo.
Se realizarán controles gratuitos de lunares en distintos puntos de la ciudad de Santa Fe
Durante el mes de octubre la campaña del laboratorio La Roche-Posay realizará actividades de concientización y prevención del cáncer de piel a través del diagnóstico temprano en el paseo Ana Frank y en el Centro de Salud Nuevo Horizonte.
“Salva tu piel” se centra en la consulta dermatológica para un diagnóstico precoz de enfermedades relacionadas a la piel y tiene como objetivo educar y concientizar sobre la importancia de consultar al dermatólogo al menos una vez al año para identificar lunares que requieren atención y la importancia del uso del protector solar los 365 días del año, junto con hábitos saludables a la hora de exponerse al sol.
Para ello el laboratorio dermatológico dispone de un camión con 3 consultorios móviles que recorre el país incluyendo las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Salta, Tucumán, Catamarca y Mendoza. Mediante este despliegue, que se extenderá hasta el 19 de enero de 2027, la campaña prevé realizar más de 17.500 chequeos presenciales.
La campaña cuenta con el apoyo de la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD), la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC), la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC) y la Fundación Cáncer (FUCA), así como Consultorio Móvil, la plataforma de telemedicina para el registro de todos los pacientes.
Cabe destacar que en Argentina se diagnostican cada año más de 1600 casos nuevos de melanoma, la variante más agresiva de cáncer de piel, y se estima que para 2040 las cifras podrían aumentar un 50%. Ante esta realidad, la concientización sobre la visita anual al dermatólogo resulta clave para lograr un diagnóstico temprano, al igual que los buenos hábitos de fotoprotección para su prevención.
A tener en cuenta
El cáncer de piel es el tipo de cáncer más común en el mundo: 1 de cada 3 cánceres es de piel y a su vez, es el que tiene más posibilidades de ser curado. Un 90% de los casos pueden ser tratados si se los detecta a tiempo. Por eso, la visita al dermatólogo se vuelve fundamental.
Aunque existen diversas causas, la exposición excesiva al sol y la falta de protección solar adecuada son algunas de las principales. Según se indicó, el 75% de los melanomas se originan en la piel sana y sólo el 25% proviene de lunares existentes.