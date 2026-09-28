La misión que Sergio Aladio preside y lidera en Arizona, Estados Unidos, puede leerse mucho más allá de un viaje institucional de una delegación argentina a Estados Unidos. La cuestión de fondo es qué lugar puede ocupar el mundo del trabajo en una economía atravesada por la inteligencia artificial, la automatización, la reorganización de las cadenas productivas y una competencia cada vez mayor por inversiones, tecnología, talento y mercados.
De representar el trabajo a pensar el desarrollo: Sergio Aladio lidera una misión en Arizona
El titular de Camioneros de Santa Fe encabeza una comitiva en Estados Unidos para vincular al sindicalismo con las nuevas tecnologías y la atracción de inversiones.
Aladio, presidente de FUCEIT — Fundación Centro de Estudios e Investigación del Trabajo — y secretario general de Camioneros de Santa Fe, parte de una idea simple: si el trabajo quiere tener voz en el futuro, no puede intervenir solamente cuando los cambios ya ocurrieron. También debe participar en las conversaciones donde se proyectan inversiones, se definen infraestructuras, se incorporan tecnologías y se construyen las capacidades productivas que van a determinar el empleo de los próximos años.
En ese marco aparece FUCEIT, que busca consolidarse como un verdadero think tank surgido desde el mundo del trabajo: un tanque de pensamiento, investigación aplicada, propuestas y recomendaciones capaz de estudiar tendencias, comparar experiencias internacionales y transformar conocimiento en iniciativas concretas para trabajadores, empresas y autoridades públicas.
La ambición es ampliar el perímetro tradicional de la acción sindical. Seguir defendiendo salarios, derechos y condiciones laborales, pero incorporar también productividad, infraestructura, logística, capacitación, inteligencia artificial, energía, minerales críticos, inversión y desarrollo. No para diluir la identidad sindical, sino para comprender y ayudar a construir las condiciones que generan producción, empleo y una mayor prosperidad.
Allí aparece además una dimensión central de la misión: la posibilidad de pensar una nueva arquitectura productiva para las Américas.
La reorganización de las cadenas globales y el friendshoring están acercando producción, recursos estratégicos, energía, tecnología y mercados dentro del continente. En ese escenario, Estados Unidos, México, Brasil, Argentina y otros países del hemisferio no deberían ser observados solamente como mercados separados, sino como partes potenciales de cadenas de valor cada vez más integradas.
Argentina tiene recursos, energía, alimentos, minerales críticos, capacidad industrial, conocimiento y talento que pueden darle un papel relevante en esa transformación. El desafío es convertir esas ventajas en nuevas capacidades productivas y conectarlas con inversión, infraestructura, tecnología y mercados.
Para Aladio, esa arquitectura tampoco puede construirse únicamente entre empresas y gobiernos. El trabajo tiene que ser parte de la ecuación, porque puede aportar previsibilidad, formación, conocimiento del territorio, legitimidad y confianza para sostener inversiones en el tiempo. Ese punto es particularmente importante.
La competitividad del futuro no va a depender solamente del costo laboral, de los impuestos o de la disponibilidad de recursos naturales. También va a depender de la calidad de los ecosistemas productivos y de la capacidad de trabajadores, empresas, universidades y autoridades públicas para construir relaciones estables alrededor de una estrategia común. En otras palabras, la confianza también es infraestructura productiva.
Arizona permite observar esa lógica en funcionamiento. Phoenix muestra cómo una región construye un ecosistema para atraer industrias estratégicas, desarrollar nuevas cadenas productivas y combinar inversión, tecnología, capital humano e infraestructura.
Nogales permite comprender otra dimensión de la misma transformación: cómo frontera, manufactura, transporte, infraestructura y comercio pueden operar como partes de un mismo sistema continental.
Y Thunderbird School of Global Management aporta la dimensión académica e internacional necesaria para pensar ese proceso más allá de las fronteras nacionales.
Por eso, el valor de la misión que lidera Sergio Aladio no debería medirse solamente por la cantidad de reuniones. Su verdadera relevancia está en la capacidad de transformar esos encuentros en conocimiento, relaciones y propuestas aplicables a la Argentina.
La pregunta no es únicamente cómo atraer una inversión. Es cómo construir alrededor de ella un sistema capaz de desarrollarla, integrarla y sostenerla durante décadas.
Aladio llega a esta discusión desde una experiencia muy concreta. Comenzó en el transporte a los 17 años como ayudante de chofer, hoy conduce Camioneros de Santa Fe, representa a más de 25.000 trabajadores y mantiene una relación cotidiana con miles de empresas vinculadas con el transporte y la producción.
Desde allí plantea una idea poco habitual dentro del sindicalismo tradicional: no alcanza con discutir cómo se distribuye el valor existente; también es necesario participar en las condiciones que permiten crear nuevo valor, atraer inversiones, generar empleo e impulsar prosperidad.
Ese es el espacio que FUCEIT intenta ocupar: producir pensamiento estratégico desde el mundo del trabajo, anticipar transformaciones y formular propuestas que conecten trabajadores, empresas, inversión, conocimiento y autoridades públicas dentro de una visión productiva más amplia.
La misión en Arizona es una etapa de esa construcción y articulación. El objetivo de fondo es proyectar desde Santa Fe una institución capaz de pensar el futuro del trabajo y de la producción en clave argentina, pero también continental, entendiendo que muchas de las oportunidades que vienen ya no se organizan exclusivamente dentro de las fronteras nacionales.