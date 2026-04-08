Durante años, la Argentina discutió cómo producir más. Más campo, más industria, más exportaciones. Pero evitó —casi sistemáticamente— una pregunta incómoda: ¿cómo llegamos al mundo?
La Argentina llega tarde al mundo: el costo de no entender que la logística es poder
En un mundo donde la geografía volvió a definir el poder económico, Argentina enfrenta su mayor desafío: dejar de producir para adentro y empezar a competir en serio en la conexión con los mercados globales.
Mientras el debate económico giraba en círculos entre dólar, inflación e impuestos, el mundo cambió de eje. Hoy ya no alcanza con producir. Gana el que mueve mejor.
Y en esa competencia silenciosa, la Argentina corre desde atrás.
La globalización había instalado una idea seductora: que la geografía ya no importaba. Que la tecnología y los mercados habían borrado las distancias. Pero bastó una pandemia, una guerra y un puñado de crisis logísticas para que esa fantasía se derrumbara.
Hoy la realidad es otra: la geografía volvió a mandar. Y con ella, la logística se transformó en un factor de poder.
El mejor ejemplo no está en un paper académico, sino en un punto específico del mapa: el Estrecho de Ormuz.
Por ese corredor estrecho pasa cerca del 20% del petróleo mundial. No es un detalle técnico: es una palanca de poder global. Cada vez que ese paso se tensiona, los precios se disparan, los mercados tiemblan y las economías —todas— pagan el costo.
Ese es el mundo real. Un mundo donde un punto geográfico puede sacudir la economía global en cuestión de días.
Ahora bien, ¿dónde está Argentina en ese tablero?
En una posición incómoda: tiene recursos, tiene territorio, tiene salida al mar… pero no logra transformar esas condiciones en ventaja competitiva. Porque la discusión sigue atrapada en el siglo pasado.
El país produce, pero llega mal. Y en economía global, llegar mal es casi lo mismo que no llegar.
Los problemas son conocidos, pero rara vez tratados con la urgencia que merecen: puertos con limitaciones operativas, costos logísticos elevados, distancias internas que encarecen cualquier cadena productiva y una ubicación periférica respecto de los grandes centros de consumo.
Nada de esto es nuevo. Lo nuevo es que el mundo dejó de tolerarlo.
Mientras otros países convierten su ubicación en estrategia —invirtiendo en infraestructura, consolidando corredores logísticos y planificando su inserción global—, Argentina sigue discutiendo parches. Como si el problema fuera solo macroeconómico y no estructural.
Pero la logística no es un tema técnico. Es un tema político.
Define quién exporta y quién queda afuera.
Quién crece y quién se estanca.
Quién tiene poder… y quién depende.
Y hay una verdad incómoda que empieza a asomar: sin una estrategia logística, cualquier modelo de desarrollo está condenado a chocar contra sus propios límites.
No importa cuánto se produzca si moverlo es caro, lento o incierto.
No importa cuántas reformas se hagan si el país sigue lejos —y mal conectado— de los mercados.
No importa cuántas oportunidades existan si no hay cómo aprovecharlas.
La Argentina no necesita descubrir sus recursos. Eso ya está hecho.
Lo que necesita es decidir si quiere jugar en serio en el mundo.
Eso implica discutir lo que nunca se discute: puertos de escala global, infraestructura moderna, integración regional real y una política logística que deje de ser invisible para convertirse en prioridad.
Porque en el mundo que viene, la diferencia no la va a hacer el que tenga más, sino el que esté mejor conectado.
Y en esa carrera, llegar tarde ya no es una anécdota.
Es un costo.
La geografía no se puede cambiar.
La logística, sí.
La pregunta es cuánto más vamos a esperar para entenderlo.