Más de 700 camioneritos, una sola familia

El Sindicato de Camioneros de Santa Fe hizo realidad el viaje que une a toda la provincia

Con una organización que alcanzó las 18 delegaciones y seccionales, el Sindicato de Camioneros de Santa Fe volvió a demostrar que cuando un gremio está presente en el territorio, las oportunidades llegan a cada familia, sin importar el lugar donde viva.