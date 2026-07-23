Más de 700 hijos e hijas de trabajadores camioneros, de entre 9 y 12 años, vivieron una experiencia que difícilmente olvidarán. El tradicional viaje de los Camioneritos reunió a niños y niñas de toda la provincia en la ciudad de La Falda, Córdoba, consolidándose como una de las acciones sociales más importantes que lleva adelante el Sindicato de Camioneros de Santa Fe, conducido por Sergio Aladio.
El Sindicato de Camioneros de Santa Fe hizo realidad el viaje que une a toda la provincia
Con una organización que alcanzó las 18 delegaciones y seccionales, el Sindicato de Camioneros de Santa Fe volvió a demostrar que cuando un gremio está presente en el territorio, las oportunidades llegan a cada familia, sin importar el lugar donde viva.
La participación de las 18 delegaciones y seccionales permitió que cada rincón de la provincia estuviera representado. Esa presencia territorial, construida durante años, hizo posible que cientos de familias accedieran a un beneficio que refleja un modelo sindical basado en la igualdad de oportunidades y en una gestión cercana a los afiliados.
Los chicos se alojaron en el Hotel Tomasso Di Savoia, propiedad del Sindicato de Camioneros de Santa Fe, donde disfrutaron de jornadas repletas de actividades recreativas, deportes, caminatas, juegos, parques y pileta, en un entorno pensado para que cada momento fuera sinónimo de alegría, compañerismo y aprendizaje.
Nada quedó librado al azar. Durante toda la estadía estuvieron acompañados por delegados sindicales, profesores especializados en recreación y un cuerpo médico dedicado exclusivamente al cuidado, la prevención y la atención permanente de cada uno de los participantes.
Hubo, además, una decisión que marcó la diferencia: guardar los teléfonos celulares. Durante esos días, las pantallas fueron reemplazadas por abrazos, conversaciones, juegos y nuevas amistades. Niños de distintas ciudades y localidades compartieron experiencias, descubrieron nuevas realidades y construyeron vínculos que permanecerán mucho más allá del viaje.
Para muchos de ellos fue la primera vez lejos de casa. También fue la primera oportunidad de convivir con chicos de otros puntos de la provincia, aprender a compartir, desarrollar autonomía y vivir una experiencia colectiva que fortalece valores como el respeto, la solidaridad y el compañerismo.
Todo ello fue completamente gratuito para las familias afiliadas. El Sindicato de Camioneros de Santa Fe asumió íntegramente los costos del viaje, el transporte, el alojamiento, la alimentación, la asistencia médica, las actividades recreativas, la indumentaria deportiva entregada a cada participante y cada detalle de la organización. Incluso, al regresar, cada camionerito llevó un presente para compartir con su familia: una caja de alfajores como recuerdo de una experiencia inolvidable.
“Un sindicato fuerte no se mide solamente por las conquistas laborales; también se mide por la capacidad de transformar la vida de las familias trabajadoras. Cada sonrisa de estos chicos representa el esfuerzo de una organización que cree que los beneficios deben llegar a todos, vivan donde vivan”, expresaron desde la conducción del gremio.
Con acciones como esta, el Sindicato de Camioneros de Santa Fe reafirma un modelo de gestión que pone a las personas en el centro de cada decisión. Porque detrás de cada trabajador hay una familia, y detrás de cada familia hay una organización que elige invertir en el presente de sus hijos para construir un futuro con más oportunidades, integración y orgullo de pertenencia.