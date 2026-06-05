El secretario general del Sindicato de Camioneros de Santa Fe, Sergio Aladio, participó de una nueva edición de AgroActiva junto a su equipo de trabajo, recorriendo los distintos espacios de la muestra y dialogando con productores, empresarios, emprendedores e instituciones vinculadas al sector agroindustrial.
Sergio Aladio en AgroActiva: “Queremos estar cerca del sector productivo de Santa Fe”
El secretario general del Sindicato de Camioneros de Santa Fe recorrió la muestra junto a su equipo de trabajo y destacó la importancia de fortalecer el vínculo entre el transporte y la producción.
Durante la visita, Aladio destacó la importancia de acompañar el crecimiento de la producción santafesina y poner al servicio del sector toda la capacidad de trabajo y logística que representa la actividad del transporte.
“Queremos estar cerca del sector productivo de Santa Fe. Para nosotros es un gran desafío seguir transformando nuestros servicios y poner toda nuestra fuerza de trabajo a disposición de quienes generan producción, empleo y desarrollo en la provincia y en el país”, expresó.
Asimismo, señaló que el diálogo permanente entre los distintos actores de la cadena productiva permite construir soluciones concretas y fortalecer una relación estratégica para el crecimiento económico de la región.
“Es una gran oportunidad para seguir consolidando una excelente relación entre las partes y brindar respuestas a quienes lo necesiten, entendiendo que el transporte es un eslabón fundamental para el desarrollo de la producción”, agregó.
En el marco de AgroActiva, Aladio también participó de la presentación del nuevo sistema de trazabilidad de las cargas que se movilicen desde Santa Fe o ingresen a la provincia, una herramienta que consideró fundamental para el futuro del sector.
“Este avance representa un verdadero hito. Tiene múltiples beneficios que van desde la seguridad de las cargas y la seguridad vial hasta una mejor planificación y programación del movimiento de camiones. Es una iniciativa en la que venimos trabajando junto a distintas instituciones con el objetivo de alcanzar los mejores estándares de eficiencia y control”, afirmó.
Finalmente, destacó que el desarrollo del complejo agroexportador santafesino exige una coordinación cada vez mayor entre el Estado, los trabajadores y el sector privado.
“Santa Fe se ha consolidado como el polo agroexportador más importante del mundo y eso nos obliga a pensar nuevas herramientas, incorporar tecnología y seguir construyendo acuerdos que permitan acompañar ese crecimiento”, concluyó