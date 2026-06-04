Muestra agroindustrial

Fleming y Martolio en Agroactiva: alianza estratégica y tecnología a la medida del campo argentino

Con más de 50 años de arraigo y una red de 29 sucursales, la firma santafesina consolida su liderazgo equipando al 80% de la maquinaria original de la muestra. Germán Martolio destacó el codesarrollo de productos específicos para los suelos locales y analizó los desafíos del mercado actual.