Para Fleming y Martolio, la participación en Agroactiva 2026 se ha consolidado como un hito estratégico ineludible en su calendario anual. Germán Martolio, director de la empresa santafesina, destacó el fuerte vínculo que une a la firma con el sector y con la muestra agroindustrial.
Fleming y Martolio en Agroactiva: alianza estratégica y tecnología a la medida del campo argentino
Con más de 50 años de arraigo y una red de 29 sucursales, la firma santafesina consolida su liderazgo equipando al 80% de la maquinaria original de la muestra. Germán Martolio destacó el codesarrollo de productos específicos para los suelos locales y analizó los desafíos del mercado actual.
“Es el cuarto o quinto año consecutivo que venimos a Agroactiva con un stand propio y con la marca Alliance, que es una marca netamente de agro”, puntualizó el directivo, remarcando que el evento funciona como el punto de encuentro definitivo para toda su fuerza comercial.
La elección del espacio no es azarosa: la muestra se emplaza en plena zona núcleo, el corazón de la producción y de las principales terminales fabriles de maquinaria. Según explicó Martolio, el posicionamiento de sus representadas es absoluto, alcanzando aproximadamente el 80% del equipamiento original presente en las maquinarias de la exposición a través de las líneas Alliance y BKT.
"No podíamos dejar de estar donde están nuestro cliente y nuestras fábricas de equipo original. Es el momento del año que esperamos durante todo el año", afirmó.
Más de medio siglo de arraigo y desarrollo local
Con una trayectoria de 52 años en el mercado, Fleming y Martolio ha forjado un esquema logístico y comercial de alta cercanía con polos industriales clave como Las Rosas, Las Parejas y Armstrong.
Desde sus orígenes en Sastre, la firma comenzó abasteciendo a las fábricas locales con la línea Pirelli para el agro, para luego sumar hace 26 años a Alliance y hace dos décadas a BKT, ambas marcas de origen indio que se consolidaron en el país gracias a un minucioso trabajo de codesarrollo.
El director de la compañía hizo especial hincapié en el valor agregado de esta sinergia entre el fabricante local y el proveedor de neumáticos. Detalló que existen productos de diseño exclusivo para las exigencias del territorio, como el modelo "doble talón", desarrollado en conjunto con los fabricantes locales de sembradoras, tractores y tolvas.
De este modo, la tecnología internacional se adapta de manera específica a las prestaciones intensivas que demandan los suelos y los rastrojos de soja y maíz en Argentina.
Competitividad y el pulso de la economía
El escenario actual del mercado de neumáticos presenta una transición marcada por la abundancia de opciones, un panorama inverso al de años anteriores. Ante la apertura comercial, Martolio advirtió sobre los desafíos que enfrenta la industria nacional frente a la llegada de productos asiáticos de bajo costo y grandes multinacionales.
Frente a esta amenaza, el empresario ponderó el conocimiento del terreno como el factor diferencial de Fleming y Martolio junto a sus líneas Pirelli Prometeon, Alliance y BKT: "Conocemos los suelos y los daños de nuestro cultivo; tenemos un producto que ya está probado y aprobado por el productor argentino".
Respecto al rumbo económico, Martolio analizó las variables que dinamizan al sector en un contexto complejo. Tras un año previo que superó las expectativas iniciales de incertidumbre, evaluó el primer semestre de 2026 de forma positiva, fuertemente traccionado por el clima y los buenos rindes del agro.
Aunque reconoció que otros segmentos de la economía atraviesan un panorama más complicado, concluyó con una visión resiliente sobre el rol empresarial: "Argentina siempre fue un país de riesgos y oportunidades. Nosotros siempre tratamos de adaptarnos, peleándola y poniéndonos a la altura del riesgo que se presente".