En Agroactiva

Clara García: "En Santa Fe creemos que un estado eficiente es el mejor aliado del desarrollo productivo"

La presidenta de la Cámara baja participó de la inauguración del stand de la provincia en la tradicional muestra de Armstrong. Valoró el espacio brindado a más de 600 empresas para mostrar su producción y las herramientas de financiación puestas a disposición por el gobierno santafesino.