En AgroActiva 2026, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó que “Santa Fe busca mostrar el potencial de la fortaleza que tenemos ocupando el podio a nivel nacional”.
Puccini destacó el protagonismo productivo de Santa Fe en AgroActiva 2026
El ministro de Desarrollo Productivo resalta el crédito como clave para el crecimiento de las pymes, presentando un acuerdo innovador en el mercado argentino de valores, a la vez que resaltó que la ganadería y la lechería muestran signos de mejora.
El gobierno de Maximiliano Pullaro decidió pararse en la feria más importante del agro argentino no sólo para exhibir músculo productivo, sino para ratificar que la provincia piensa usar herramientas propias para amortiguar la complejidad económica de la Argentina.
En ese marco, el ministro presentó ante los micrófonos de El Litoral el paquete de financiamiento por más de $116.000 millones como una señal de escala, pero también como una toma de posición frente a la coyuntura.
“Lanzamos ayer las líneas de crédito por 116.000 millones de pesos con casi ocho bancos públicos y privados”, dijo Puccini, y enseguida le agregó densidad al anuncio: “Un acuerdo inédito en la República Argentina que es con el Mercado Argentino de Valores, con el MAV, todo para capital de trabajo”.
Política crediticia
La edición 2026 de AgroActiva, que comenzó el miércoles 3 de junio y se desarrolla hasta el sábado 6 en Armstrong, le dio al gobierno santafesino un escenario ideal para amplificar esa agenda. La provincia desembarcó con más de 600 empresas locales en el predio, un stand oficial inaugurado por Pullaro y un menú de medidas que combinó financiamiento, alivio fiscal y promoción tecnológica.
Puccini, en ese esquema, puso el acento en el crédito como herramienta de acompañamiento productivo. “Aquella empresa pyme y comercio que quiera cambiar un cheque, un pagaré, una factura electrónica, puede ocurrir al mercado bursátil. Esto es inédito, ninguna provincia lo hace, lo estamos promocionando”, sostuvo.
La novedad, según explicó, no es sólo el convenio con el MAV, sino la ampliación del esquema para que intervengan distintas Alycs dentro de ese mercado, algo que hasta ahora había funcionado en formato piloto con el Banco Municipal de Rosario como agente de liquidación.
Sobre esa ingeniería, Puccini resaltó: “Estas líneas confirman un convencimiento de la provincia de Santa Fe por tercer año consecutivo, que es con el crédito cómo debemos acompañar a las pymes”.
El campo como motor
Puccini reconoció que el campo llega a AgroActiva con mejores perspectivas por la cosecha gruesa, mejores rindes y un escenario más amable que en campañas anteriores. Pero al mismo tiempo evitó una mirada cerrada sobre el agro como explicación total del presente productivo.
“La industria está esperando del campo que pueda reinvertir esta buena perspectiva, las buenas cosechas, mejores rindes”, planteó. Y enseguida introdujo una advertencia que baja el entusiasmo a la realidad de los otros sectores: “El agro es un motor, pero no es el todo”.
Puccini no desconoció que otras actividades que componen la economía santafesina no están viendo todavía la misma recuperación. “Hay una parte importante que tiene que ver con el consumo diario de los comercios, que también necesitan las industrias, y eso mejore porque está un poco parado”, señaló.
En esa línea, Puccini sostuvo: “Ojalá que estas líneas de financiamiento ayuden, como la ley tributaria, como los créditos para desendeudamiento que la provincia lanzó. Son medidas anticíclicas en un momento complicado y aquí las vinimos a exponer”.
Ganadería y lechería
Además, Puccini puso el foco en dos actividades que, según describió, vienen mostrando señales de mejora: la ganadería y la lechería. “Están subiendo un poquito, que tienen un desafío de apertura de mercado”, señaló.
Y cuando se le marcó que en algunas cooperativas y establecimientos productivos aparecían mejores números, aunque con tensiones en eslabones como los frigoríficos, retomó esa línea con una mirada más general. “Creo que esto es lo que también tiene un poco Santa Fe, el apalancarse en distintas producciones, algunas que vienen empujando mucho, como vos decís, la ganadería, lo lácteo, pero también el resto de otros motores que tratan de campear esta situación”.
En ese mismo tramo apareció otra referencia concreta: la inversión en frigoríficos. “Vamos a estar las próximas semanas recorriendo los frigoríficos de allí, hay una inversión importante en Recreo. Creo que va a venir bien también al sector porque lo necesita”, dijo.
En ese marco, Puccini adelantó además otro anuncio con valor simbólico para el sector lácteo: “Mañana vamos a anunciar aquí, ya que hablabas de lo lácteo, la Todo Láctea 2027, lo que va a ser nuevamente una edición en Santa Fe, en la ciudad de Esperanza nuevamente”. La referencia completa una secuencia política bastante precisa: AgroActiva como plataforma para mostrar presente, pero también para anticipar agenda futura.