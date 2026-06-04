Proyección a futuro

Puccini destacó el protagonismo productivo de Santa Fe en AgroActiva 2026

El ministro de Desarrollo Productivo resalta el crédito como clave para el crecimiento de las pymes, presentando un acuerdo innovador en el mercado argentino de valores, a la vez que resaltó que la ganadería y la lechería muestran signos de mejora.