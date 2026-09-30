Análisis especializado

El Niño vuelve a poner a prueba al territorio: de América del Sur a Santa Fe

El impacto de las lluvias extraordinarias no depende solo del clima, sino de la infraestructura construida, la planificación y la prevención comunitaria. De esta forma, el monitoreo de las cuencas fluviales y el refuerzo de las obras hídricas resultan clave para mitigar riesgos ante eventos climáticos que ponen a prueba a una vasta región.