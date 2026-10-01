En menos de cinco minutos, este resumen reúne la información de servicio más importante para salir de casa este jueves: cómo estará el tiempo, qué pasa en las rutas y accesos y en qué zonas habrá interrupciones programadas del suministro eléctrico.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este jueves 1 de octubre
Lluvias débiles, calzadas resbaladizas, desvíos en el Puente Carretero y cortes de luz programados forman parte de las principales novedades para organizar la jornada en Santa Fe y la región.
Clima: lluvia débil durante la mañana y una máxima de 21°C
La ciudad de Santa Fe comenzó este jueves 1 de octubre con 13,8°C, cielo cubierto y lluvia débil. La humedad se ubicó en el 73%, la presión atmosférica en 1019,7 hPa y el viento sopló del sur a unos 21 km/h. La visibilidad era de 9 kilómetros.
El pronóstico oficial anticipa lluvias aisladas durante la mañana, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. La temperatura mínima prevista es de 14°C y la máxima llegará a 21°C.
Durante la tarde, el cielo estará mayormente nublado y no se esperan precipitaciones significativas. Para la noche se prevé cielo ligeramente nublado, con una temperatura cercana a los 19°C.
El viento continuará del sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h durante la mañana y la tarde. Por la noche disminuirá y tendrá dirección este, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.
El pronóstico extendido anticipa una mejora y un ascenso gradual de las temperaturas:
Viernes: mínima de 10°C y máxima de 23°C.
Sábado: mínima de 13°C y máxima de 24°C.
Domingo: mínima de 12°C y máxima de 23°C.
¿Conviene salir con abrigo?
Sí. Aunque la temperatura máxima alcanzará los 21°C, el comienzo de la jornada es fresco, húmedo y con viento del sur. Además, quienes salgan temprano pueden encontrarse con lluvia débil.
Tránsito: atención en rutas, accesos y el Puente Carretero
Las condiciones meteorológicas también requieren precaución al volante. Se registran garúas y lloviznas leves en sectores de las regiones centro y sur de la provincia, con calzadas húmedas y resbaladizas.
La recomendación para quienes deban viajar es reducir la velocidad, mantener distancia de seguridad y respetar la señalización.
Si viajás hacia Santo Tomé
En el Puente Carretero Santo Tomé-Santa Fe continúan los cambios de circulación vinculados con las obras de construcción del nuevo puente y sus accesos.
En Santo Tomé, quienes circulen por el sector intervenido de avenida 7 de Marzo deberán utilizar Maciá, Colón y Mitre.
Del lado santafesino, está operativo un desvío para la circulación hacia Santa Fe por la nueva traza norte. Además, la mano que conduce hacia Santo Tomé funciona con doble sentido entre el puente de Circunvalación y el ingreso al Puente Carretero.
Por este motivo, conviene salir con tiempo y prestar especial atención a las indicaciones del personal y a la señalización ubicada en la zona.
Si viajás hacia Rosario
En la RN A012 continúa el corte total para todo tipo de vehículos entre la RP 25, a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta Nacional 9.
Los desvíos se encuentran en las intersecciones de la RN A012 con la RN 34 y la RP 25. Se recomienda prever demoras y respetar las indicaciones en los puntos de desvío.
En la RN 174, Puente Rosario-Victoria, continúan los trabajos sobre la calzada a la altura del kilómetro 59,2. La circulación se realiza de manera alternada durante las 24 horas, por lo que pueden producirse demoras.
La obra tiene un plazo estimado de un mes y medio desde su inicio, el 21 de septiembre.
Si vas por la Autopista Santa Fe-Rosario
En el kilómetro 00, a la altura de Rosario y en sentido hacia esa ciudad, se informó el balizamiento por un vehículo con avería mecánica.
Quienes circulen por ese sector deben hacerlo con precaución.
En una jornada con lluvias y calzadas húmedas, es recomendable evitar maniobras bruscas, aumentar la distancia con el vehículo que circula adelante y encender las luces correspondientes.
Cortes de luz: qué zonas tendrán interrupciones este jueves
La Empresa Provincial de la Energía informó cortes programados para este jueves 1 de octubre en distintos sectores de Santa Fe y Santo Tomé, vinculados con tareas de mantenimiento y mejoras en la red.
Santa Fe
De 8 a 12: zona comprendida por avenida A del Valle, 9 de Julio, Hernandarias y pasaje Parpal.
De 8 a 12: sector delimitado por Tte. Loza, Reinares, Sanabria y Chaco.
De 9 a 13: área comprendida por avenida Peñaloza, Solís, Huergo y Lavaisse.
Santo Tomé
De 9 a 13: zona de Chile, 25 de Mayo, Pellegrini y México, incluyendo el barrio Costa Azul.
Los trabajos programados pueden modificarse de acuerdo con las condiciones operativas y, según la información oficial de la EPE, las tareas pueden suspenderse ante condiciones meteorológicas adversas.
Para conocer el estado de otras interrupciones o consultar actualizaciones, la EPE dispone de su sistema de cortes programados.
Qué tener en cuenta antes de salir
La jornada combina tres factores que pueden modificar la rutina habitual: lluvia débil, calzadas húmedas y trabajos viales con desvíos.
Antes de salir de casa, conviene revisar:
Clima: llevar abrigo liviano y protección para la lluvia si vas a salir temprano.
Tránsito: prestar atención a los desvíos del Puente Carretero.
Rutas: circular con precaución por las zonas donde se registran lloviznas.
Autopista: tener en cuenta el vehículo averiado informado en el ingreso a Rosario.
Cortes de luz: verificar si el domicilio se encuentra dentro de las zonas afectadas por los trabajos de EPE.
Si viajás: salir con tiempo adicional ante posibles demoras.