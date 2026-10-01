Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves en diferentes zonas.
En la mañana
Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe y Santo Tomé
La lista de tareas previstas para este 1 de octubre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
Trabajos programados de la EPE.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
08:00 - 12:00 Av. A del Valle, 9 de Julio, Hernandarias y Psje. Parpal
08:00 - 12:00 Tte. Loza, Reinares, Sanabria y Chaco
09:00 - 13:00 Av. Peñaloza, Solís, Huergo y Lavaisse
Santo Tomé
09:00 - 13:00 Chile, 25 de Mayo, Pellegrini y México (incluye barrio Costa Azul)
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.
Sobre el Autor
#TEMAS: