Los trabajos sobre las rutas provinciales 62 y 1, junto con el proceso de traspaso del servicio eléctrico en Cayastá, forman parte de las principales intervenciones en infraestructura que se desarrollan en el departamento Garay.
Departamento Garay: avanzan obras viales y un proyecto para mejorar el servicio eléctrico
El senador departamental Germán Baumgartner también planteó la necesidad de avanzar con el bacheo de la Ruta Provincial 1, especialmente en el sector comprendido entre Helvecia y el norte del departamento Garay.
En materia vial, uno de los frentes de trabajo se concentra sobre la Ruta Provincial 62, en el tramo que se extiende hacia el oeste y conecta el departamento Garay con el departamento San Justo. Allí se llevan adelante tareas de bacheo y reparación de la calzada, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y seguridad para quienes utilizan diariamente esta vía.
El senador departamental Germán Baumgartner también planteó la necesidad de avanzar con el bacheo de la Ruta Provincial 1, especialmente en el sector comprendido entre Helvecia y el norte del departamento Garay.
Se trata de un corredor de importancia para la comunicación entre las localidades de la región y para el movimiento de la producción, el turismo y los servicios, por lo que su mantenimiento resulta clave para garantizar una adecuada transitabilidad.
Avanza el traspaso del servicio eléctrico en Cayastá
En Cayastá, otro de los proyectos en marcha está vinculado con la prestación del servicio eléctrico. Se trata del proceso de traspaso desde la Cooperativa de Servicios de Helvecia hacia la Empresa Provincial de la Energía (EPE).
La iniciativa se desarrolla en conjunto con la comuna local y busca dar respuesta a un reclamo planteado desde hace tiempo por vecinos de la zona norte de la localidad.
De acuerdo con lo informado, la incorporación del sector al área de prestación de la EPE permitirá avanzar hacia una mayor estabilidad y calidad del suministro eléctrico.
El impacto esperado alcanza especialmente a productores rurales y emprendimientos turísticos ubicados en ese sector de Cayastá, donde la disponibilidad de un servicio energético estable constituye un factor relevante para el desarrollo de las actividades productivas y de servicios.