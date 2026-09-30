La obra para dotar de gas natural al Área Industrial Oficial de Desarrollo de San Carlos Centro ingresó en su etapa final, de acuerdo con el avance de los trabajos que se ejecutan en el predio.
San Carlos Centro: el gasoducto del Área Industrial entró en su etapa final
La obra de ejecución, construcción y puesta en marcha del gasoducto del Área Industrial Oficial de Desarrollo de San Carlos Centro ingresó en su etapa final. La inversión alcanza los $1.790 millones a valores actuales y es afrontada con recursos del municipio y una empresa local.
El proyecto contempla la ejecución, construcción y puesta en marcha del gasoducto, una infraestructura considerada estratégica para el desarrollo de las actividades industriales que ya se encuentran instaladas en el área y para aquellas empresas que proyectan radicarse en el lugar.
Una inversión de $1.790 millones
Los trabajos están a cargo de la firma Chimen Aike, que resultó adjudicataria del proceso licitatorio correspondiente.
La inversión prevista alcanza actualmente los $1.790 millones, con un esquema de financiamiento integrado por recursos propios del Municipio de San Carlos Centro, que aportan el 78,5%, y Lheritier Argentina S.A., que participa con el 21,5%.
La incorporación del gas natural permitirá ampliar las posibilidades productivas del Área Industrial, al disponer de un servicio de infraestructura necesario para distintos procesos industriales y para futuros proyectos de inversión.
Expectativas para nuevos proyectos productivos
En el marco del avance de los trabajos, representantes del Municipio mantuvieron una reunión con directivos de Lheritier Argentina S.A. para analizar el estado de la obra, el plan de trabajo y los plazos previstos para su finalización.
Durante el encuentro también se abordaron las posibilidades que se abren para la empresa a partir de la futura disponibilidad de gas natural, particularmente en relación con nuevos proyectos productivos.
Desde la empresa señalaron que la incorporación de este servicio permitirá avanzar en iniciativas que podrían generar nuevos puestos de trabajo y mayor movimiento económico para San Carlos Centro.
Infraestructura para el crecimiento del Área Industrial
La llegada del gas natural constituye uno de los principales avances de infraestructura para el Área Industrial local. El servicio permitirá mejorar las condiciones para el funcionamiento de las industrias existentes y generar nuevas alternativas para empresas interesadas en instalarse en el predio.
Con los trabajos en su tramo final, el proyecto se encamina hacia la puesta en marcha de una infraestructura que apunta a acompañar el crecimiento industrial de San Carlos Centro y ampliar las posibilidades de desarrollo productivo de la ciudad.