Departamento Las Colonias

San Carlos Centro: el gasoducto del Área Industrial entró en su etapa final

La obra de ejecución, construcción y puesta en marcha del gasoducto del Área Industrial Oficial de Desarrollo de San Carlos Centro ingresó en su etapa final. La inversión alcanza los $1.790 millones a valores actuales y es afrontada con recursos del municipio y una empresa local.