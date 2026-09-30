Si vas a salir de casa este miércoles en Santa Fe, hay varios datos que conviene tener en cuenta antes de comenzar la jornada. El clima se presenta mayormente nublado, hay obras que modifican la circulación en el Puente Carretero y distintos puntos de las rutas de la región, mientras que la Empresa Provincial de la Energía programó interrupciones del servicio en diferentes sectores de la ciudad.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este miércoles 30 de septiembre
En menos de cinco minutos, repasá las condiciones del tiempo, los principales desvíos, las obras que pueden generar demoras, los cortes de energía programados y cómo funcionarán algunos servicios durante este miércoles, día no laborable en la capital provincial por la festividad de San Jerónimo.
A esto se suma que este 30 de septiembre es día no laborable en la ciudad de Santa Fe por la celebración de San Jerónimo, patrono de la capital provincial. Por eso, algunos organismos y servicios funcionan con modalidades diferentes a las habituales.
La siguiente guía reúne la información disponible para que puedas saber qué esperar antes de salir y tomar decisiones durante el día.
Clima en Santa Fe: cómo estará este miércoles
La jornada comenzó en la ciudad de Santa Fe con 12,4°C, cielo nublado y una humedad del 97%. También se registraron relámpagos sin truenos durante las primeras horas. El viento soplaba del oeste a 12 kilómetros por hora y la visibilidad era de 12 kilómetros.
Para este miércoles 30 de septiembre, el pronóstico anticipa una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 23°C. Durante la mañana, la tendencia será de cielo mayormente nublado y temperaturas en ascenso.
La probabilidad de precipitaciones se mantiene baja, entre 0 y 10%, por lo que no se esperan lluvias significativas durante la jornada.
Por la tarde, el cielo continuará mayormente nublado y la temperatura llegará a los 23°C. El viento tendrá velocidades de entre 13 y 22 km/h, con predominio del sector sur.
Durante la noche, el cielo seguirá mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 20°C. El viento rotará hacia el sudeste y mantendrá velocidades similares.
El pronóstico extendido anticipa una jornada algo más fresca para el jueves, con temperaturas entre 14°C y 21°C. El viernes se espera una mínima de 12°C y una máxima de 23°C, mientras que el sábado podría alcanzar los 24°C.
¿Conviene salir con abrigo? Sí, especialmente durante las primeras horas de la mañana. La temperatura inicial será fresca y la humedad elevada. Durante la tarde las condiciones serán más templadas, pero quienes permanezcan fuera hasta la noche deberían llevar una prenda liviana.
Tránsito: qué pasa en el Puente Carretero y las rutas
Antes de salir, uno de los principales puntos a tener en cuenta es el Puente Carretero Santo Tomé-Santa Fe, donde continúan las modificaciones en la circulación debido a las obras de construcción del nuevo puente y sus accesos.
En Santo Tomé, el tránsito que utilizaba directamente el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe canalizarse por Macia, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina permanece habilitado un desvío para el tránsito que circula hacia Santa Fe por la nueva traza norte. A su vez, la mano que conduce hacia Santo Tomé funciona con doble sentido de circulación desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
Por este motivo, si tenés que trasladarte entre Santa Fe y Santo Tomé, es importante salir con tiempo y prestar especial atención a la señalización y a las indicaciones del personal que trabaja en la zona.
Si viajás hacia Santo Tomé: tené en cuenta los desvíos por Macia, Colón y Mitre y evitá maniobras repentinas.
Si ingresás a Santa Fe: prestá atención al sector donde la circulación funciona con doble sentido y reducí la velocidad.
Si podés evitar el sector: una alternativa es utilizar la Autopista Rosario-Santa Fe, especialmente si necesitás realizar un recorrido hacia el sur o continuar viaje por la región.
En las rutas provinciales, el panorama general es de tránsito normal y buenas condiciones de visibilidad.
Sin embargo, hay dos sectores que requieren especial atención.
En la RN A012, permanece cortado el tránsito para todo tipo de vehículos entre la RP 25, Camino de la Cremería, a la altura de Ricardone, y la vieja ruta 9. La interrupción se debe a trabajos de reparación y mantenimiento vial.
Los desvíos se realizan en las intersecciones de la RN A012 con la RN 34 y la RP 25. Quienes deban circular por esa zona tienen que respetar la señalización y prever demoras.
En la RN 174, Puente Rosario-Victoria, continúan los trabajos sobre la calzada a la altura del kilómetro 59,2. Las tareas tienen un plazo estimado de un mes y medio y durante su ejecución el tránsito circula de manera alternada durante las 24 horas.
La recomendación para quienes atraviesen ese sector es reducir la velocidad, respetar la señalización y circular con máxima precaución.
Hasta el momento, la Agencia Provincial de Seguridad Vial no informó otras novedades que modifiquen las condiciones generales de transitabilidad en las rutas y accesos del territorio provincial.
Antes de viajar: si vas a salir de la ciudad, especialmente hacia Santo Tomé, Rosario o Paraná, revisá nuevamente las condiciones de circulación antes de emprender el recorrido, porque las obras y los desvíos pueden generar demoras.
Cortes de luz: las zonas afectadas este miércoles
La EPE programó interrupciones del servicio eléctrico para este miércoles en diferentes sectores de la ciudad de Santa Fe. Los trabajos están relacionados con tareas de mantenimiento, reemplazo de transformadores, elementos de maniobra y conductores.
El cronograma informado contempla los siguientes sectores:
De 8 a 12: Castelli, Espora, Lamadrid y avenida Peñaloza.
De 8 a 12: calle Velocidad y Resistencia entre Ruta Nacional 168 y Las Talas, en Colastiné Sur.
De 8 a 12: Ruta Nacional 168 desde Velocidad y Resistencia hasta el ingreso al túnel subfluvial.
De 8 a 12: Tte. Loza, Menchaca, Sanabria y Chaco.
De 8 a 12: avenida A. del Valle, 9 de Julio, Hernandarias y pasaje Parpal.
De 9 a 13: Tte. Loza, Grandoli, avenida Santa Fe y Leumann.
De 8 a 12: Tte. Loza, Reinares, Sanabria y Chaco.
De 9 a 13: avenida Peñaloza, Solís, Huergo y Lavaisse.
Hay sectores que aparecen incluidos en más de una referencia del cronograma publicado, por lo que ante cualquier duda conviene consultar las actualizaciones oficiales de la EPE.
Si vivís o trabajás en alguna de estas zonas, lo recomendable es cargar previamente celulares, computadoras y otros equipos que necesites durante la mañana. También conviene prever el uso de ascensores, portones eléctricos y otros dispositivos que dependan del suministro.
También puede interesarte: qué tener en cuenta hoy
El miércoles 30 de septiembre es día no laborable únicamente en la ciudad de Santa Fe por la festividad de San Jerónimo. Por ese motivo, antes de realizar un trámite presencial conviene verificar previamente si la dependencia funciona con normalidad.
En el caso de ASSA, por ejemplo, la oficina de atención al usuario permanecerá cerrada, aunque continuarán las guardias técnicas y los canales de atención remota.
Respecto de otros organismos y servicios como ANSES, PAMI, bancos, escuelas y transporte público, la información disponible en las fuentes consultadas no permite confirmar para este artículo modificaciones generales adicionales específicas para este miércoles. Por eso, no se incorporan horarios o modalidades que no hayan podido ser verificados.
Para los trámites provinciales, el Gobierno de Santa Fe mantiene disponibles sus canales de gestiones ciudadanas y atención virtual.
✅ Antes de salir de casa: el checklist de este miércoles
Antes de cerrar la puerta, repasá:
✅ Clima: 12,4°C al inicio de la jornada, máxima prevista de 23°C y cielo mayormente nublado.
✅ Lluvia: probabilidad baja, entre 0 y 10%.
✅ Tránsito: atención especial en el Puente Carretero y sus desvíos.
✅ Santo Tomé: circulación por Macia, Colón y Mitre en el sector intervenido.
✅ Rutas: corte en la RN A012 entre RP 25 y vieja ruta 9.
✅ Rosario-Victoria: tránsito alternado por obras en el km 59,2 de la RN 174.
✅ Cortes de luz: revisar si tu barrio está incluido en el cronograma de la EPE.
✅ Agua: ASSA no atiende presencialmente este miércoles, pero mantiene guardias técnicas y canales remotos.
✅ Qué llevar: abrigo liviano para la mañana y la noche.
✅ Qué evitar: circular a velocidad elevada en zonas de obras y realizar maniobras bruscas en los desvíos.
✅ Recomendación del día: si tenés que cruzar entre Santa Fe y Santo Tomé, salí con tiempo adicional y prestá atención a la señalización.