En Santa Fe

Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este miércoles 30 de septiembre

En menos de cinco minutos, repasá las condiciones del tiempo, los principales desvíos, las obras que pueden generar demoras, los cortes de energía programados y cómo funcionarán algunos servicios durante este miércoles, día no laborable en la capital provincial por la festividad de San Jerónimo.