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Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe

Esta es la lista de trabajos previstos por la EPE para este miércoles 30 de septiembre.

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Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este miércoles se realizarán cortes programados en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe.

La medida afectará el suministro eléctrico en diferentes puntos debido a tareas de mantenimiento, reemplazo de transformador, de elementos de maniobra y de conductores.

Cronograma de cortes programados

Santa Fe

08:00 - 12:00 Castelli, Espora, Lamadrid y Av. Peñaloza

08:00 - 12:00 Por calle Velocidad y Resistencia entre Ruta Nac. N168 y Las Talas (Colastiné Sur)

08:00 - 12:00 Por Ruta Nac. N168 desde Velocidad y Resistencia hasta ingreso a túnel subfluvial

08:00 - 12:00 Tte. Loza, Menchaca, Sanabria y Chaco

08:00 - 12:00 Av. A del Valle, 9 de Julio, Hernandarias y Psje. Parpal

09:00 - 13:00 Tte. Loza, Grandoli, Av. Sta. Fe y Leumann

08:00 - 12:00 Av. A del Valle, 9 de Julio, Hernandarias y Psje. Parpal

08:00 - 12:00 Tte. Loza, Reinares, Sanabria y Chaco

09:00 - 13:00 Av. Peñaloza, Solís, Huergo y Lavaisse

Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.

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#TEMAS:
EPE Cortes Programados
Empresa Provincial de la Energía
Santa Fe Ciudad

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