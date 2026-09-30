Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este miércoles se realizarán cortes programados en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe.
Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe
Esta es la lista de trabajos previstos por la EPE para este miércoles 30 de septiembre.
La medida afectará el suministro eléctrico en diferentes puntos debido a tareas de mantenimiento, reemplazo de transformador, de elementos de maniobra y de conductores.
Cronograma de cortes programados
Santa Fe
08:00 - 12:00 Castelli, Espora, Lamadrid y Av. Peñaloza
08:00 - 12:00 Por calle Velocidad y Resistencia entre Ruta Nac. N168 y Las Talas (Colastiné Sur)
08:00 - 12:00 Por Ruta Nac. N168 desde Velocidad y Resistencia hasta ingreso a túnel subfluvial
08:00 - 12:00 Tte. Loza, Menchaca, Sanabria y Chaco
08:00 - 12:00 Av. A del Valle, 9 de Julio, Hernandarias y Psje. Parpal
09:00 - 13:00 Tte. Loza, Grandoli, Av. Sta. Fe y Leumann
08:00 - 12:00 Av. A del Valle, 9 de Julio, Hernandarias y Psje. Parpal
08:00 - 12:00 Tte. Loza, Reinares, Sanabria y Chaco
09:00 - 13:00 Av. Peñaloza, Solís, Huergo y Lavaisse
Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.