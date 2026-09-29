La mañana de este martes 29 de septiembre comenzó con tiempo inestable en la ciudad de Santa Fe y varios puntos para tener en cuenta antes de salir. A las 6, el registro era de 17,2°C, con 99% de humedad, cielo nublado y lloviznas durante la hora anterior.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este martes 29 de septiembre
En menos de cinco minutos, repasá el clima, el tránsito, los cortes de servicios y los principales datos que pueden modificar tu jornada en la ciudad de Santa Fe y el área metropolitana.
A esto se suman ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h durante la jornada, precipitaciones en algunos corredores viales, trabajos que todavía afectan la circulación y cortes programados de energía eléctrica en distintos sectores de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo.
Por eso, antes de salir conviene revisar no solo el pronóstico sino también el recorrido previsto y los servicios que pueden verse afectados.
Clima: una mañana inestable y con viento
El Servicio Meteorológico Nacional informó que Santa Fe comenzó el martes con 17,2°C, 99% de humedad, viento del oeste a 19 km/h y visibilidad de 12 kilómetros.
Durante la mañana se esperan tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%. El viento cambiará al sector sur y tendrá velocidades de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.
Durante la tarde el cielo permanecerá mayormente nublado y la probabilidad de lluvias bajará al rango de 0% a 10%. La temperatura máxima prevista es de 22°C.
Para la noche también se espera cielo mayormente nublado, con unos 19°C y sin precipitaciones previstas.
El pronóstico extendido anticipa una jornada más fresca el miércoles, con una mínima de 12°C y máxima de 23°C. El jueves se esperan entre 14°C y 24°C, mientras que el viernes la temperatura estará entre 13°C y 23°C.
¿Conviene salir con abrigo? Sí, especialmente durante las primeras horas. La mañana comenzó con una temperatura moderada, pero el viento del sur puede aumentar la sensación de frío. También es conveniente llevar algún elemento para protegerse de la lluvia si se va a permanecer varias horas fuera de casa.
Tránsito: atención en rutas, accesos y zonas de obras
La Agencia Provincial de Seguridad Vial informó durante la mañana que en la RP 1, a la altura del kilómetro 208, en el paraje Los Corralitos, departamento San Javier, un camión presenta desperfectos mecánicos. La Guardia Provincial realiza señalización preventiva y se solicita respetar las indicaciones en el lugar.
En la Autopista Santa Fe-Rosario se registran precipitaciones de variada intensidad en algunos sectores del corredor, por lo que se recomienda circular con precaución y reducir la velocidad.
En el área metropolitana continúa además la situación particular del Puente Carretero entre Santa Fe y Santo Tomé, donde los cambios de circulación vinculados con las obras del nuevo puente y sus accesos obligan a prestar especial atención a la señalización.
La mano hacia Santo Tomé funciona con doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero. Del lado de Santo Tomé también continúan los desvíos vinculados con las obras.
Si tenés que cruzar entre Santa Fe y Santo Tomé, la recomendación práctica es salir con tiempo y evitar planificar el viaje con tiempos demasiado ajustados.
En cuanto a la RN A012, el último informe disponible de El Litoral señala que continúa cortado para todo tipo de vehículos el tramo comprendido entre la RP 25, a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta 9. Existen desvíos en los cruces con la RN 34 y la RP 25.
En la RN 174, entre Rosario y Victoria, continúan trabajos sobre la calzada a la altura del kilómetro 59,2. El tránsito circula de manera alternada durante las 24 horas, por lo que pueden generarse demoras.
Si viajás hacia Santo Tomé: salí con anticipación y respetá los desvíos.
Si vas hacia Rosario: prestá atención a las condiciones de la Autopista Santa Fe-Rosario por las precipitaciones.
Si tenés que circular por el centro: tené en cuenta los cambios vinculados con las obras de ASSA en 9 de Julio y Bulevar Pellegrini.
Colectivos y corte de tránsito por trabajos de ASSA
Los trabajos de Aguas Santafesinas (ASSA) en el sector de 9 de Julio y Bulevar Pellegrini continúan afectando la circulación.
El corte total de 9 de Julio estaba previsto hasta aproximadamente las 18 de este martes. La intervención corresponde a trabajos de rehabilitación del colector cloacal.
También continúa la modificación temporal de los recorridos de las líneas 1, 15 y 18, en el sentido de vuelta.
Las unidades circulan por 9 de Julio, Obispo Gelabert, Cándido Pujato y Facundo Zuviría para retomar luego su recorrido habitual.
Además, la parada de Facundo Zuviría y Cándido Pujato fue trasladada temporalmente a Facundo Zuviría y Mariano Comas.
Si utilizás alguna de estas líneas, conviene tener en cuenta el cambio antes de salir para evitar esperar el colectivo en la parada habitual.
Cortes de luz: las zonas afectadas este martes
La Empresa Provincial de la Energía informó interrupciones programadas en sectores de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo debido a tareas de mantenimiento y reemplazo de infraestructura.
En Santa Fe están previstos estos cortes:
8 a 11: San Martín, 9 de Julio, Padre Genesio y Vieytes.
8 a 12: E. Zeballos, Alberti, Azopardo y Estrada.
8 a 12: Ruta Nacional 168, entre el cruce con Ruta Provincial 1 y el ingreso al Túnel Subfluvial, en ambas manos.
9 a 11: Castelli, O. Boneo, San Martín y 9 de Julio.
10 a 12: Los Alisos, Las Guindas, Los Algarrobos y Los Jazmines, en Colastiné Norte.
10 a 13: Gorriti, Larrechea, Furlong y Mantovani.
14 a 15: Martín Zapata, A. Cassanello, San Lorenzo y San Martín.
En Santo Tomé, el corte está previsto de 8 a 9 en el sector de avenida Mitre, San Juan, 9 de Julio y Gaboto, y de 9 a 11 en Storni, Remedios de Escalada de San Martín, Chapeaurouge y Echeverría.
En Sauce Viejo, se programó una interrupción de 8 a 10 en el sector de Ruta Nacional 11, Blas Parera, Beruti y Presidente Roca.
Si dependés de la electricidad para trabajar, estudiar o realizar alguna actividad durante la mañana, es recomendable cargar previamente los dispositivos y organizar las tareas que necesiten suministro.
Antes de salir: el checklist de este martes
Antes de comenzar la jornada en Santa Fe, revisá:
Clima: mañana inestable, con tormentas aisladas.
Temperatura: 17°C de mínima y 22°C de máxima.
Viento: del sur, con ráfagas de hasta 59 km/h.
Lluvias: mayor probabilidad durante la mañana.
Puente Carretero: continúan las modificaciones de circulación.
Autopista Santa Fe-Rosario: hay sectores con precipitaciones; circular con precaución.
RN A012: continúa el corte informado en el tramo entre RP 25 y vieja Ruta 9.
RN 174: circulación alternada por trabajos en el Puente Rosario-Victoria.
ASSA: continúa el corte en 9 de Julio y Bulevar Pellegrini hasta aproximadamente las 18.
Colectivos: líneas 1, 15 y 18 tienen recorrido modificado.
EPE: hay cortes programados en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo.
Qué llevar: abrigo liviano y, si vas a permanecer varias horas afuera, algo para protegerte de la lluvia.
Qué evitar: circular rápido en zonas con precipitaciones, obras o desvíos.