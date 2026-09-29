Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Puente Carretero Santo Tomé-Santa Fe
Continúan los cambios de circulación por las obras de construcción del nuevo puente y sus accesos. En Santo Tomé, el tránsito que utilizaba directamente el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe canalizarse por Macia, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina funciona un desvío para la mano hacia Santa Fe por la nueva traza norte. La mano hacia Santo Tomé opera con doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
RN A012
Permanece cortada para todo tipo de vehículos entre la RP 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta 9, debido a tareas de reparación y mantenimiento vial. Hay desvíos en los cruces de la RN A012 con la RN 34 y la RP 25. Se recomienda prever demoras y respetar las indicaciones.
RN 174 – Puente Rosario-Victoria
En el kilómetro 59,2 se realizan trabajos sobre la calzada. El tránsito circula de manera alternada durante las 24 horas, por lo que se prevén demoras en el sector. Respetar la señalización y circular con máxima precaución.
Trabajos de ASSA en el sector de 9 de Julio y Bulevar Pellegrini
El corte total de 9 de Julio estaba previsto hasta aproximadamente las 18 de este martes. La intervención corresponde a trabajos de rehabilitación del colector cloacal.
Agencia Provincial de Seguridad
En RP 1 KM 208 paraje Los Corralitos departamento SAN Javier: camión con desperfectos mecánicos. Guardia provincial realiza señalización preventiva. Respetar indicaciones.