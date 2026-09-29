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En Vivo Martes 29 de septiembre de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

07:26 / Mar. 29.09.2026

Puente Carretero Santo Tomé-Santa Fe

Continúan los cambios de circulación por las obras de construcción del nuevo puente y sus accesos. En Santo Tomé, el tránsito que utilizaba directamente el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe canalizarse por Macia, Colón y Mitre.

En la cabecera santafesina funciona un desvío para la mano hacia Santa Fe por la nueva traza norte. La mano hacia Santo Tomé opera con doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.

07:26 / Mar. 29.09.2026

RN A012

Permanece cortada para todo tipo de vehículos entre la RP 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta 9, debido a tareas de reparación y mantenimiento vial. Hay desvíos en los cruces de la RN A012 con la RN 34 y la RP 25. Se recomienda prever demoras y respetar las indicaciones.

07:25 / Mar. 29.09.2026

RN 174 – Puente Rosario-Victoria

En el kilómetro 59,2 se realizan trabajos sobre la calzada. El tránsito circula de manera alternada durante las 24 horas, por lo que se prevén demoras en el sector. Respetar la señalización y circular con máxima precaución.

07:18 / Mar. 29.09.2026

Trabajos de ASSA en el sector de 9 de Julio y Bulevar Pellegrini

El corte total de 9 de Julio estaba previsto hasta aproximadamente las 18 de este martes. La intervención corresponde a trabajos de rehabilitación del colector cloacal.

07:07 / Mar. 29.09.2026

Agencia Provincial de Seguridad

En RP 1 KM 208 paraje Los Corralitos departamento SAN Javier: camión con desperfectos mecánicos. Guardia provincial realiza señalización preventiva. Respetar indicaciones.

06:47 / Mar. 29.09.2026

Autopista Santa Fe - Rosario

Se registran precipitaciones de variada intensidad en algunos sectores del corredor - Circular con precaución

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