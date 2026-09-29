El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Permanece cortada para todo tipo de vehículos entre la RP 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta 9, debido a tareas de reparación y mantenimiento vial. Hay desvíos en los cruces de la RN A012 con la RN 34 y la RP 25. Se recomienda prever demoras y respetar las indicaciones.