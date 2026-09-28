La lluvia finalmente llegó este lunes a la ciudad de Santa Fe, luego de los alertas vigentes durante el fin de semana.
Cuánta agua cayó en Santa Fe y hasta cuándo está vigente el alerta amarillo
Las precipitaciones llegaron en la siesta de este lunes. El Servicio Meteorológico Nacional sostiene el aviso por tormentas fuertes en la bota santafesina.
En base a los datos recopilados por el Monitoreo de la Municipalidad de Santa Fe y su Red de Estaciones Meteorológicas, esta es la cantidad de agua acumulada hasta este lunes 28 de septiembre de 2026 a las 17:45 hs.:
- Los Polígonos: 2,75 mm
- Centro: 1,75 mm
- Deleg. Alto Verde: 5,25 mm
- CIC F. Zuviría: 2,75 mm
Se registró intensidad máxima de 21,00 mm/h, en CIC F. Zuviría, a las 16:40 hs.
Ráfaga de viento máximo de 32,1 Km/h de dirección Estenoreste (ENE), en Los Polígonos, a las 09:25 hs.
Qué dice el pronóstico
El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que se mantiene vigente el alerta amarillo por tormentas fuertes en el departamento La Capital de Santa Fe.
Según el SMN, bajo alerta amarillo el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Para este lunes por la noche se sostiene la probabilidad de tormentas fuertes con porcentajes entre 70 - 100%, temperatura promedio de 19° y viento sudeste de entre 13 - 22 km/h.
El alerta amarillo se extienda hasta este martes por la mañana. La nubosidad se mantendrá durante toda la semana, con posibilidad de precipitaciones concretas recién el sábado.
Pronóstico extendido
- Martes 29: se espera una mínima de 17°C y una máxima de 21°C.
- Miércoles 30: la temperatura mínima será de 13°C, mientras que la máxima alcanzará los 23°C.
- Jueves 1° de octubre: se prevé una mínima de 14°C y una máxima de 24°C.