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Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en distintos sectores del área metropolitana por tareas de mantenimiento y reemplazo de infraestructura.

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Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este martes 29 de septiembre se realizarán cortes programados en sectores de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo.

La medida afectará el suministro eléctrico en distintos puntos debido a tareas de mantenimiento de subestación, reemplazo de postes, conductores y transformadores, además de despeje de electroductos.

Cronograma de cortes programados

Santa Fe

08:00 - 11:00 San Martín, 9 de Julio, Padre Genesio y Vieytes

08:00 - 12:00 E. Zeballos, Alberti, Azopardo y Estrada

08:00 - 12:00 Por Ruta Nac. N168 entre cruce con Ruta Prov. N1 e ingreso a Túnel Subfluvial (ambas lados de la ruta)

09:00 - 11:00 Castelli, O. Boneo, San Martín y 9 de Julio

10:00 - 12:00 Los Alisos, Las Guindas, Los Algarrobos y Los Jazmines (Colastiné norte)

10:00 - 13:00 Gorriti, Larrechea, Furlong y Mantovani

14:00 - 15:00 Martín Zapata, A. Cassanello, San Lorenzo y San Martín

Santo Tomé

08:00 - 09:00 Av. Mitre, San Juan, 9 de Julio y Gaboto

09:00 - 11:00 Storni, Remedios de Escalda de San Martín, Chapeaurouge y Echeverría

Sauce Viejo

08:00 - 10:00 Ruta Nac. N11, Blas Parera, Beruti y Pte. Roca

Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.

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