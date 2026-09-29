Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este martes 29 de septiembre se realizarán cortes programados en sectores de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo.
Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo
La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en distintos sectores del área metropolitana por tareas de mantenimiento y reemplazo de infraestructura.
La medida afectará el suministro eléctrico en distintos puntos debido a tareas de mantenimiento de subestación, reemplazo de postes, conductores y transformadores, además de despeje de electroductos.
Cronograma de cortes programados
Santa Fe
08:00 - 11:00 San Martín, 9 de Julio, Padre Genesio y Vieytes
08:00 - 12:00 E. Zeballos, Alberti, Azopardo y Estrada
08:00 - 12:00 Por Ruta Nac. N168 entre cruce con Ruta Prov. N1 e ingreso a Túnel Subfluvial (ambas lados de la ruta)
09:00 - 11:00 Castelli, O. Boneo, San Martín y 9 de Julio
10:00 - 12:00 Los Alisos, Las Guindas, Los Algarrobos y Los Jazmines (Colastiné norte)
10:00 - 13:00 Gorriti, Larrechea, Furlong y Mantovani
14:00 - 15:00 Martín Zapata, A. Cassanello, San Lorenzo y San Martín
Santo Tomé
08:00 - 09:00 Av. Mitre, San Juan, 9 de Julio y Gaboto
09:00 - 11:00 Storni, Remedios de Escalda de San Martín, Chapeaurouge y Echeverría
Sauce Viejo
08:00 - 10:00 Ruta Nac. N11, Blas Parera, Beruti y Pte. Roca
Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.