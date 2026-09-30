Santa Fe tendrá este miércoles 30 de septiembre una jornada mayormente nublada, con temperaturas que oscilarán entre los 12°C y los 23°C. El viento soplará del sector oeste durante las primeras horas y luego predominarán los sectores sur y sudeste. Para los próximos días se esperan temperaturas similares, aunque con algunos cambios en las condiciones del cielo.
Miércoles con cielo mayormente nublado en la ciudad de Santa Fe
La jornada comienza con 12,4°C, cielo nublado y una humedad del 97%. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una máxima de 23°C para este miércoles en la ciudad de Santa Fe, con baja probabilidad de precipitaciones.
Cómo estará el clima este miércoles en Santa Fe
El miércoles comenzó en la ciudad de Santa Fe con 12,4°C, cielo nublado y presencia de relámpagos sin truenos, de acuerdo con el reporte actualizado a las 6 de la mañana. La humedad alcanzó el 97%, mientras que la presión atmosférica se ubicó en 1013,2 hPa.
El viento sopla del oeste a 12 kilómetros por hora, con una visibilidad de 12 kilómetros. El amanecer se produjo a las 6:42 y la puesta de sol está prevista para las 19:04.
De acuerdo con el pronóstico oficial, elaborado con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima prevista para este miércoles es de 12°C, mientras que la máxima llegará a 23°C.
Durante la mañana se espera cielo mayormente nublado, con temperaturas en ascenso. La probabilidad de precipitaciones se mantiene entre 0 y 10%, por lo que no se prevén lluvias significativas para la jornada.
Durante la tarde, el cielo continuará mayormente nublado y la temperatura alcanzará los 23°C. El viento tendrá una velocidad estimada de entre 13 y 22 km/h, con dirección predominante del sector sur.
Por la noche, las condiciones se mantendrán similares, con cielo mayormente nublado y una temperatura cercana a los 20°C. El viento rotará hacia el sudeste, con velocidades también de entre 13 y 22 km/h.
En principio, el panorama indica una jornada fresca durante las primeras horas, con una tarde más templada y sin lluvias previstas.
Pronóstico extendido
Jueves: será una jornada algo más fresca. El SMN prevé una temperatura mínima de 14°C y una máxima de 21°C.
Viernes: las temperaturas volverán a subir levemente, con una mínima estimada de 12°C y una máxima de 23°C.
Sábado: se espera un nuevo ascenso térmico. La temperatura mínima será de 13°C, mientras que la máxima alcanzará los 24°C.