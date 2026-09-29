En la Estación Belgano

Poletti recorrió la Expocarreras 2026: educación, formación y oportunidades para los jóvenes

El intendente visitó la tradicional muestra académica que combina propuestas académicas, orientaciones y actividades para estudiantes y jóvenes de la región. La Municipalidad está presente con dos stands: el del Liceo Municipal, para ofrecer la propuesta académica, y el de la Oficina de Empleo, para asesorar a quienes deseen dar sus primeros pasos en el mercado laboral y capacitarse.