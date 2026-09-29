La Estación Belgrano es escenario de una nueva edición de la Expocarreras 2026, la tradicional muestra impulsada por la Universidad Nacional del Litoral (UNL) que reúne a miles de estudiantes secundarios, familias y jóvenes de la ciudad y alrededores.
Poletti recorrió la Expocarreras 2026: educación, formación y oportunidades para los jóvenes
El intendente visitó la tradicional muestra académica que combina propuestas académicas, orientaciones y actividades para estudiantes y jóvenes de la región. La Municipalidad está presente con dos stands: el del Liceo Municipal, para ofrecer la propuesta académica, y el de la Oficina de Empleo, para asesorar a quienes deseen dar sus primeros pasos en el mercado laboral y capacitarse.
Durante la jornada, el intendente Juan Pablo Poletti recorrió la muestra para dialogar con los asistentes, visitar los puestos institucionales y reafirmar el compromiso de la gestión con la educación, la capacitación técnica y la formación profesional en Santa Fe.
La propuesta, que se extiende hasta este miércoles 30 de septiembre, de 9:00 a 18:00, con entrada libre y gratuita, ofrece un amplio espacio de orientación vocacional, información sobre carreras universitarias e institutos de la región y demostraciones prácticas.
En ese contexto, la Municipalidad cuenta con stands para dar a conocer la oferta de formación del Liceo Municipal e impulsar programas gratuitos de formación en empleo y emprendedurismo dirigidos a jóvenes que planean su futuro formativo y laboral.
Una marca registrada en la formación artística
Desde el espacio dispuesto por el municipio, la secretaria de Educación, Alicia Barletta, puso en valor la participación continua de la Municipalidad en el evento: “Todos los años participamos en la Expocarreras que propone la UNL, en este caso acercando las propuestas de las escuelas del Liceo Municipal donde tenemos formación formal: la Escuela de Diseño y Artes Visuales, la Escuela de Música y la Escuela de Danza”.
“Agradecemos especialmente a los docentes y a los estudiantes de las tres escuelas porque son ellos quienes están en el stand y quienes reciben a todos los interesados para poder continuar sus estudios en la institución”, expresó la funcionaria.
Asimismo, Barletta destacó la convocatoria masiva que registra la muestra: “Vemos que hay muchísima gente; las escuelas se organizan y vienen porque es una marca registrada de la ciudad.
El hecho de que se realice aquí, en la Estación Belgrano, facilita que las escuelas de Santa Fe y la región se acerquen y que los estudiantes de quinto año puedan encontrar un abanico de posibilidades que tienen para seguir sus estudios”.
Búsqueda laboral y desarrollo emprendedor
A la oferta académica del Liceo Municipal se suma el acompañamiento directo que brinda la Secretaría de Desarrollo Productivo a través de la Oficina de Empleo y Capital Activa. La propuesta busca asesorar tanto a quienes continúan estudios superiores como a quienes proyectan una pronta inserción en el mercado de trabajo.
Al respecto, la subsecretaria de Desarrollo e Innovación, Fernanda Melero, detalló el trabajo de orientación que realizan con los jóvenes:
“Estamos haciendo asesoramiento a los alumnos que vayan a empezar una búsqueda laboral activa. Los ayudamos a confeccionar un currículum vitae profesional y atractivo, incorporando herramientas de inteligencia artificial, y los preparamos para afrontar una primera entrevista de trabajo, algo que genera dudas y temores en los jóvenes”.
Finalmente, Melero resaltó que “la gente consulta un montón por las capacitaciones. La oferta de Capital Activa es muy amplia: abarca oficios, digitalización, fabricación digital y todo lo vinculado al emprendedurismo. Actualmente tenemos muchos cursos en desarrollo y otros tantos que van a comenzar en lo que queda del año y en 2027, por lo que invitamos a la ciudadanía a sumarse a estas herramientas gratuitas que brinda la Municipalidad”.