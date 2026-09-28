Formarse en la incertidumbre

¿Vale la pena estudiar una carrera hoy para un trabajo que no sabemos cómo será mañana?

Casi la mitad de las habilidades utilizadas hoy podría modificarse en los próximos años. Frente a ese escenario, el título universitario conserva valor, pero empieza a convivir con una exigencia creciente: incorporar nuevas herramientas, desarrollar capacidades humanas y seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida profesional.