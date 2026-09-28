La Expocarreras abrió sus puertas este lunes en la Estación Belgrano y desde temprano el movimiento fue intenso: estudiantes secundarios, junto a docentes o familiares, recorrieron los stands para conocer carreras, planes de estudio y también todo lo que implica la vida universitaria.
Entre carreras, maquetas y simuladores, abrió la Expocarreras en Santa Fe
Hay más de 140 propuestas académicas de la UNL y la participación de otras 24 instituciones. Se podrá visitar hasta el miércoles. Los alumnos secundarios pueden consultar los stands, conocer las propuestas y acercarse a la vida universitaria.
La propuesta, organizada por la Universidad Nacional del Litoral (UNL), se extenderá hasta el miércoles, siempre de 9 a 18 horas. Reúne más de 140 carreras entre propuestas presenciales, a distancia y semipresenciales sólo de la UNL, además de la oferta de otras 24 instituciones de la región.
“Es una oferta muy diversa, muy amplia, muy frondosa, muy rica”, destacó la rectora de la UNL, Laura Tarabella, en diálogo con los medios de comunicación durante la apertura. Y puso el acento en una decisión que atraviesa la Expo: que los jóvenes puedan conocer las alternativas que existen en la ciudad antes de elegir dónde continuar sus estudios.
“Invitamos a todos los estudiantes que están ahora transitando la escuela secundaria que elijan continuar una carrera universitaria y que elijan quedarse en la ciudad de Santa Fe, que tiene una amplia propuesta educativa”, sostuvo la rectora de la UNL.
Un grupo de alumnos de la Escuela Bustos llegaba a la Estación Belgrano en la tarde de este lunes. “Yo tengo decidido que voy a estudiar Medicina”, dijo uno de los chicos. Sus compañeras aún no tenían definida la carrera a seguir, aunque una de ellas se inclina “por el lado de las artes” y otra contó que le interesan las relacionadas con las Ciencias Naturales. “Está muy linda la feria, charlamos con la gente de los stands y nos dieron información”, destacaron los alumnos.
Otras chicas de la Escuela Nº 713 de Sauce Viejo llegaron acompañadas por docentes. Una de las alumnas está decidida por Obstetricia “porque me gusta todo lo que tiene que ver con los bebés”, mientras su compañera se disponía a recolectar información del stand de Medicina de la UNL.
Por allí también pasaron Federico que acompañaba a su hija Angelina y a la amiga Delfina, todos de Rafaela. Si bien las chicas aún están en 4to año, quisieron venir a Santa Fe a ver la Expo para empezar a tomar la decisión con tiempo. “En nuestra ciudad hay opciones, pero queríamos venir a conocer la oferta que hay en Santa Fe. Mi hija está interesada en Administración y su amiga en Medicina”, dijo el papá, quien señaló que “también hay que ir abriendo el paraguas en la parte económica, en caso de que decidan estudiar fuera de Rafaela”.
Convocatoria
Para Tarabella, la Expo no se limita a recorrer stands. “Tienen la posibilidad de que puedan hablar con docentes, con estudiantes que ya están estudiando la carrera, que se puedan acercar a otras posibilidades y oportunidades que brinda una institución educativa”, explicó.
Los puestos están cada vez más preparados con propuestas interactivas que llaman la atención de los visitantes. Entre ellos, la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (Fich) trajo maquetas de canales hidráulicos, otro de arrastre de sedimentos, o de físico-química para evaluar la contaminación del agua.
“Se acercaron bastante chicos, algunos que no tienen idea de qué se tratan las ingenierías en sí, otros a los que la palabra ‘ingeniería’ los asusta, pero les explicamos y se van muy interesados y sorprendidos de las materias y los campos laborales”, comentaron Aldana y Jazmín, estudiantes avanzadas de Ingeniería Ambiental.
Nicolás y Carolina, de Ciencias Veterinarias en Esperanza, mostraban en el stand órganos animales de plástico para la parte de anatomía, cultivos de infectología, cortes cistológicos y un chancho real disecado que se abre al medio. “Tuvimos muy buena concurrencia de chicos, muchos interesados en ingresar, divididos entre grandes animales y pequeños. Esperanza es una ciudad con alma de pueblo, los estudiantes pueden vivir ahí y moverse en bicicletas; es tranquilo”, indicaron.
Magdalena, de 22 años, estaba pidiendo información en Ciencias Veterinarias porque le interesan los animales silvestres. “Estoy haciendo la carrera de Medicina pero lo mío no va por el lado de las personas, así que estoy averiguando para ver si tomo la decisión de cambiarme a Veterinaria”, contó a El Litoral.
Todas las opciones
El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, también participó de la apertura y destacó el acompañamiento de la provincia. “Quiero destacar el esfuerzo que hace la universidad por sostener año a año esta instancia, que es muy, pero muy importante para la universidad, pero que también es muy importante para los jóvenes que están buscando en dónde seguir sus estudios”, señaló.
“La Argentina y la provincia de Santa Fe van a salir de los problemas que tienen si nosotros no solamente priorizamos la educación, la educación pública, sino que construimos alianzas que fortalezcan los aprendizajes”, afirmó Goity. Cabe destacar que la Provincia tiene una innumerable cantidad de carreras de profesorados o tecnicaturas en sus institutos de Nivel Superior.
Paula Piedrabuena, secretaria de Bienestar Universitario de la UNL, describió la respuesta de las escuelas y las familias como “multitudinaria”. La cantidad de inscriptos para las visitas fue tal que tuvieron que sumar turnos. “Es una locura. Toda la oferta académica en la región está centrada en este evento”, resumió.
Simulación: una mujer internada
Entre los stands que más curiosidad despertaron estuvo el del Instituto Superior de Jerárquicos, que tiene 5 carreras. “Ella es Susi (por el maniquí acostado en una camilla) quien nos acompaña en las prácticas de Enfermería. Nosotros trabajamos con prácticas simuladas”, dijo Viviana Pallotta, directora de la institución. Y añadió que “todas son carreras cortas, con muy buena potencialidad en lo que hace al trabajo. Los chicos vienen a este puesto y se enganchan”, subrayó.
En el puesto de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF) dijeron que los estudiantes secundarios se acercan a preguntar por las carreras. “Muestran interés por Psicología, Diseño Industrial, Administración de Empresas Digitales, entre otras. Se acercan, preguntan”, contó Florencia.