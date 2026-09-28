En la Estación Belgrano

Entre carreras, maquetas y simuladores, abrió la Expocarreras en Santa Fe

Hay más de 140 propuestas académicas de la UNL y la participación de otras 24 instituciones. Se podrá visitar hasta el miércoles. Los alumnos secundarios pueden consultar los stands, conocer las propuestas y acercarse a la vida universitaria.