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En Vivo Miércoles 30 de septiembre de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

07:12 / Mié. 30.09.2026

Puente Carretero Santo Tomé-Santa Fe

Por las obras de construcción del nuevo puente y sus accesos, continúan los cambios en la circulación. En Santo Tomé, el tránsito que utilizaba directamente el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe canalizarse por Macia, Colón y Mitre.

En la cabecera santafesina, está operativo un desvío para el tránsito hacia Santa Fe por la nueva traza norte. La mano hacia Santo Tomé funciona con doble sentido de circulación desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.

07:11 / Mié. 30.09.2026

Ruta Nacional A012

Permanece cortado el tránsito para todo tipo de vehículos entre la RP 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja ruta 9, debido a trabajos de reparación y mantenimiento vial. Hay desvíos en las intersecciones de RN A012 con RN 34 y RP 25. Se solicita respetar las indicaciones y prever demoras.

07:11 / Mié. 30.09.2026

RN 174 – Puente Rosario-Victoria

Continúan los trabajos sobre la calzada a la altura del km 59,2. Las tareas se extenderán por aproximadamente un mes y medio. Durante las obras, el tránsito circula de manera alternada las 24 horas, por lo que pueden registrarse demoras. Se recomienda reducir la velocidad, respetar la señalización y circular con precaución.

06:39 / Mié. 30.09.2026

Agencia Provincial de Seguridad Vial

Hasta el momento, no se registran novedades en las condiciones de transitabilidad en las rutas y accesos del territorio provincial.

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