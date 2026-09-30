El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Permanece cortado el tránsito para todo tipo de vehículos entre la RP 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja ruta 9, debido a trabajos de reparación y mantenimiento vial. Hay desvíos en las intersecciones de RN A012 con RN 34 y RP 25. Se solicita respetar las indicaciones y prever demoras.