Día del Santo Patrono de Santa Fe

Las imágenes de la Virgen de Guadalupe y San Jerónimo irán de un estacionamiento a una plaza

Estuvieron durante años en el estacionamiento de coches del municipio. Son las representaciones religiosas más importantes de la fe cristiana en la ciudad. Ahora se emplazarán en la Plazoleta de los Trabajadores Municipales.