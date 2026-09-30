Las emblemáticas imágenes de la Virgen de Guadalupe, Patrona de la Arquidiócesis de Santa Fe, y de San Jerónimo, Patrono de la ciudad capital, estuvieron durante años como en una suerte de “exilio forzado”. Es que se encontraban en el hall del Palacio Municipal, pero no se sabe por qué razón fueron trasladadas detrás del edificio, en el área de estacionamiento.
Las imágenes de la Virgen de Guadalupe y San Jerónimo irán de un estacionamiento a una plaza
Estuvieron durante años en el estacionamiento de coches del municipio. Son las representaciones religiosas más importantes de la fe cristiana en la ciudad. Ahora se emplazarán en la Plazoleta de los Trabajadores Municipales.
El Litoral contó el caso en 2025. “Ahí están, a la vista de nadie. De noche las alumbra una luz mortecina que despide sin vigor un viejo farol con luminaria de sodio. Están protegidas en sus respectivas cajas de chapa; pero la postal se completa con un aire acondicionado lleno de telarañas, y el descascarado revoque de las paredes”, decía la crónica.
Pasó el tiempo y finalmente, se llegó a un acuerdo con el municipio. Hubo un pedido de un grupo de vecinos para que las imágenes religiosas sean puestas en un lugar visible para la gente -no como ocultas en un estacionamiento de autos- y una resolución aprobada (Nº 25.527) del Concejo local.
Con todo, este viernes 2 de octubre se realizará el descubrimiento y la bendición de las nuevas ermitas con ambas imágenes religiosas frente al Palacio Municipal de Santa Fe, a las 9 horas. Es decir que estarán ubicadas en la Plazoleta de los Trabajadores Municipales, Salta 2951.
De hecho, ha circulado un comunicado formal del municipio a referentes barriales y religiosos, donde el intendente Juan Pablo Poletti los invita al acto de “puesta en valor y emplazamiento” de ambas imágenes religiosas.
La noticia puede contarse afortunadamente justo hoy 30 de septiembre, día del Santo Patrono de la ciudad capital, es que tanto San Jerónimo como la Virgen de Guadalupe son las dos figuras religiosas, culturales e identitarias más importantes de la capital para la feligresía católica.
La resolución
La Resolución Nº 25.527 dispuso que el Ejecutivo realice estudios de factibilidad técnica, económica y operativa para poner en valor las imágenes de San Jerónimo y de Nuestra Señora de Guadalupe y restituirlas al emplazamiento original, en el hall central del Palacio Municipal.
“De resultar favorables estos estudios a que se refiere el artículo precedente, se procederá a la realización de las tareas”, agregaba. Aunque no estarán en el hall, el municipio hizo lugar a este pedido: las imágenes se sacarán del estacionamiento y se emplazarán en la Plazoleta frente al municipio.
“Militancia”
El impulsor de esta iniciativa fue el concejal justicialista Jorge Fernández. “Presentamos esta resolución entre septiembre y octubre del año pasado. En principio no había consenso en el Concejo: había opiniones divididas entre varios ediles. Finalmente, salió aprobado”, le dijo el legislador local a El Litoral.
Uno de quienes se sumó fue José Luis “Colo” Zalazar, referente de Los Sin Techo. “Empezamos con él a ‘militar’ este tema, y se fueron sumando muchas personas vinculadas a la Iglesia. Era una falta de respeto que las imágenes más importantes dentro de la religión católica de la ciudad estuvieran ¡en un estacionamiento de autos!”, enfatizó el edil.
Cómo fue el proceso
El proceso llevó 10 meses, es cierto: parece bastante tiempo. Pero todo llegará a buen puerto el próximo viernes. Además de los contactos con el intendente (Juan Pablo Poletti), quien ofició de interlocutor fue Víctor Hadad, coordinador de Gabinete municipal.
Con todo, se llegó a un acuerdo entre los actores involucrados. “Nosotros queríamos que estas imágenes se devolvieran al hall, pero no hubo consenso. Entonces nos pareció que la Plazoleta de los Trabajadores Municipales era un buen lugar. Llegamos a ese punto de equilibrio”, añadió el edil.
El primer objetivo estaba cumplido, que era sacar las imágenes del estacionamiento se cumplió.
Cerca de la gente
Las imágenes se retiraron para su restauración, se acordó el lugar donde estarán y se construyeron sus altares o ermitas: “La gente que es creyente, que va a hacer un trámite a la Municipalidad o al centro, tendrá un lugar donde ir a hacer una oración, agradecer, pedir... Es sólo eso, pero también es una reivindicación y un desagravio”, dijo Fernández.
Las imágenes fueron puestas en valor por un especialista. No estaban en el mejor de los estados. “Creo se trabajó bien y le agradezco al municipio; hubo mucha lentitud, y lo digo con respeto -aclaró el concejal- pero se atendió el asunto, se hizo lugar a la resolución y todo se hizo con seriedad. Hadad se comprometió con el tema”, agregó.
“El viernes por la mañana será un lindo momento, porque el acto de emplazamiento de las imágenes religiosas es abierto para el público en general. Cualquier vecino o vecina se puede acercar a presenciar el acto a las 9 horas. No importa quién es el autor de esto, sino que las imágenes estén en un lugar cerca de la gente”, cerró Fernández.