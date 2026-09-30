Programa 1000 Aulas

Matilde sumará dos nuevas aulas para ampliar el espacio educativo en escuelas de la localidad

La obra se enmarca en el programa provincial contempla una inversión aproximada de $112 millones y permitirá ampliar los espacios que utilizan la Escuela Mariano Moreno y la Escuela 20 de Septiembre. Los trabajos comenzarán el próximo lunes y tendrán un plazo estimado de 90 días.