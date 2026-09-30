La localidad de Matilde incorporará nuevos espacios a su infraestructura educativa con la construcción de dos nuevas aulas en el edificio escolar que comparten la Escuela Mariano Moreno y la Escuela 20 de Septiembre, correspondientes a los niveles primario y secundario.
Matilde sumará dos nuevas aulas para ampliar el espacio educativo en escuelas de la localidad
La obra se enmarca en el programa provincial contempla una inversión aproximada de $112 millones y permitirá ampliar los espacios que utilizan la Escuela Mariano Moreno y la Escuela 20 de Septiembre. Los trabajos comenzarán el próximo lunes y tendrán un plazo estimado de 90 días.
En ese marco, se concretó la firma del contrato para la ejecución de los trabajos, que forman parte del Programa Provincial 1000 Aulas. La obra representa una inversión aproximada de $112 millones.
Una ampliación para dos instituciones
El proyecto responde a la necesidad de ampliar la disponibilidad de espacios en el histórico edificio escolar de Matilde, donde funcionan ambas instituciones educativas.
La incorporación de las nuevas aulas permitirá mejorar las condiciones edilicias y generar mayor disponibilidad de espacios para el desarrollo de las actividades de la comunidad educativa.
El presidente comunal, Lucas Saldaño, destacó la importancia de la obra, teniendo en cuenta que el edificio alberga simultáneamente a los niveles primario y secundario.
Se preservará la fachada histórica
Según explicó la arquitecta Laura Notta, el proyecto contempla la construcción de dos nuevas aulas y la ampliación de uno de los espacios existentes.
Uno de los aspectos considerados en el diseño es la preservación de la fachada histórica del edificio, una característica distintiva de la construcción que será mantenida durante la intervención.
De esta manera, la ampliación busca incorporar infraestructura sin alterar la identidad arquitectónica del inmueble.
Los trabajos comenzarán el lunes
De acuerdo con lo informado por la empresa constructora, las tareas comenzarán el próximo lunes y tendrán un plazo estimado de ejecución de 90 días.
Una vez finalizada la obra, las instituciones educativas dispondrán de nuevos espacios para acompañar las necesidades actuales de la comunidad escolar y el crecimiento de la matrícula.
La intervención representa así una ampliación de la infraestructura educativa de Matilde, con una obra que combina la incorporación de nuevos ambientes con la preservación de un edificio de valor histórico para la localidad.