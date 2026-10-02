GP de Bahréin

Colapinto, Hadjar y Lindblad: las sanciones que modifican la grilla en Sepang

El argentino recibió una nueva penalización por el cambio de motor, que se suma a la que arrastraba de Bakú. Hadjar y Lindblad también deberán retroceder en la grilla del Gran Premio de Baréin en Malasia.