Franco Colapinto tendrá una dificultad extra para la carrera del domingo en Sepang. El piloto de Alpine recibió diez puestos de penalización por utilizar su quinto motor de combustión interna de la temporada y, sumados a los cinco que ya tenía por el incidente de Azerbaiyán, acumula 15 posiciones de sanción en la grilla de partida.
Colapinto, Hadjar y Lindblad: las sanciones que modifican la grilla en Sepang
El argentino recibió una nueva penalización por el cambio de motor, que se suma a la que arrastraba de Bakú. Hadjar y Lindblad también deberán retroceder en la grilla del Gran Premio de Baréin en Malasia.
La nueva penalización responde al cambio de un componente cuya cantidad está limitada por reglamento. Cada piloto dispone de cuatro motores de combustión interna durante el campeonato y Franco superó esa asignación por primera vez.
El argentino había llegado a Malasia con una sanción pendiente por el choque con Pierre Gasly y Lando Norris en Bakú. Ahora, el reemplazo del motor complica todavía más su panorama y lo obliga a preparar una carrera desde las posiciones de atrás.
Otros dos pilotos también recibirán sanciones por cambios en sus unidades de potencia.Isack Hadjar perderá cinco lugares por montar su séptimo motor de combustión interna en el Red Bull. Su penalización es menor porque ya había excedido anteriormente el límite permitido.
El caso más severo es el de Arvid Lindblad. El piloto de Racing Bulls acumula 30 puestos por los cambios de motor de combustión interna, turbocompresor y sistema de escape, por lo que deberá largar desde el fondo.
La diferencia entre las sanciones se explica por el reglamento: la primera vez que se supera la cantidad autorizada de un componente se aplican diez posiciones de retroceso; los reemplazos posteriores de ese mismo elemento implican cinco. Las penalizaciones se acumulan cuando coinciden en un mismo Gran Premio.
En el caso de Colapinto, los 15 puestos no significan una orden automática de largar último: su ubicación definitiva dependerá del resultado de la clasificación y del ordenamiento de los demás pilotos sancionados. La obligación de partir desde el fondo corresponde a quienes superan las 15 posiciones de penalización.