La Fórmula 1 volvió a Sepang después de nueve años y el primer día dejó a varios con motivos para ilusionarse. Max Verstappen dominó el entrenamiento inicial y Charles Leclerc se quedó con el segundo, aunque con diferencias mucho más ajustadas. Entre ambos apareció Isack Hadjar, tercero por la mañana y segundo por la tarde, en un viernes que mostró a Red Bull competitivo desde las primeras vueltas.
Leclerc y Verstappen marcaron el ritmo en Sepang y Colapinto trabajó para la remontada
Tras casi una década sin correr en Sepang, las primeras tandas mostraron paridad arriba y un intenso trabajo de puesta a punto para la carrera del domingo.
El calor y la humedad acompañaron el comienzo de la actividad del Gran Premio de Bahréin en Malasia. Para muchos pilotos fue, además, el primer encuentro con un circuito que hasta ahora conocían desde el simulador. Hubo que aprender referencias, probar el comportamiento de los autos y aprovechar cada salida a pista.
Verstappen necesitó poco tiempo para ponerse adelante. El ganador de la última carrera disputada allí, en 2017, marcó 1m37s520 y terminó la primera práctica con 383 milésimas de ventaja sobre George Russell. Hadjar quedó tercero, a 783 milésimas, seguido por Leclerc, Kimi Antonelli y Lewis Hamilton.
Mercedes comenzó entre los protagonistas, con una mejora en el auto y una decoración especial por su vínculo con Petronas. Russell disfrutó del trazado desde el arranque y lo hizo saber por radio. Antonelli, líder del campeonato, terminó quinto y tuvo un susto en pista mientras buscaba el límite.
Pierre Gasly ubicó al Alpine en el séptimo puesto, delante de los Racing Bulls de Liam Lawson y Arvid Lindblad. Nico Hülkenberg completó los diez primeros. McLaren, que comparó dos alerones traseros diferentes en sus autos, arrancó más atrás: Oscar Piastri fue undécimo y Lando Norris, duodécimo.
La segunda tanda cambió el panorama. Las nubes oscuras y una alta probabilidad de lluvia hicieron que los equipos salieran pronto a trabajar. La amenaza también adelantó los intentos con neumáticos blandos, aunque el cielo se despejó y la sesión pudo desarrollarse sobre piso seco.
Leclerc aprovechó su vuelta rápida y quedó al frente con 1m37s528. Esta vez hubo poco margen entre los primeros: Hadjar terminó a 99 milésimas y Norris a 137. Ferrari cerró arriba, Red Bull volvió a colocar sus dos autos entre los cuatro mejores y McLaren ganó presencia después de una primera sesión discreta.
El cuarto puesto de Verstappen merece una atención especial. El neerlandés quedó a 257 milésimas de Leclerc utilizando neumáticos medios, sin probar los blandos durante toda la segunda práctica. Su tiempo dejó una referencia interesante, aunque los distintos programas de trabajo todavía impiden sacar conclusiones firmes sobre la clasificación.
Hamilton terminó quinto, por delante de Piastri. Los Mercedes quedaron séptimo y octavo, con Russell delante de Antonelli, en una sesión en la que ninguno pudo aprovechar por completo sus primeros intentos con blandos: al italiano le borraron una vuelta por exceder los límites de pista y el británico abortó la suya en el último sector. Lawson y Gasly cerraron los diez primeros.
También hubo momentos de tensión. Gabriel Bortoleto debió esquivar a Hamilton al encontrar el Ferrari lento sobre la trayectoria. El brasileño protestó por radio y la maniobra quedó bajo investigación, mientras el británico advertía que tenía dificultades para ver por el retrovisor derecho.
Más tarde, Bortoleto protagonizó varios cruces en pista con Lindblad y pidió que revisaran el piso de su Audi después de una salida. A dos minutos del final, se detuvo a un costado del circuito y provocó un período de auto de seguridad virtual.
Franco Colapinto, por su parte, siguió un programa centrado en la carrera. Fue 19° en la primera tanda y 22° en la segunda, con mucha carga de combustible y sin dedicar su trabajo a buscar un tiempo de clasificación. A los cinco puestos de sanción por el choque de Bakú sumó otros diez por el cambio de motor, de modo que Alpine priorizó la preparación para recuperar posiciones el domingo.
El viernes dejó tiempos parejos en la segunda sesión y una buena primera impresión de Red Bull en ambas. Leclerc puso a Ferrari en lo más alto al cierre, pero Verstappen todavía tiene por mostrar su vuelta con blandos. La clasificación empezará a aclarar cuánto guardó cada uno.
La actividad continuará este sábado con el tercer entrenamiento, a la 1.30 de la madrugada, y la clasificación, desde las 5. El domingo, la carrera se pondrá en marcha a las 4. Todos los horarios corresponden a la Argentina.