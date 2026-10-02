No quedan dudas, cuando faltan cinco fechas para finalizar la temporada que este Colón, armado por Medrán y dirigido por Delfino, juega mucho más seguro y confiado en el Cementerio de los Elefantes con el empuje de su gente. Y como este equipo "Pincha" de local, este sábado a las 15 va por el duro Estudiantes de Grelak.
Colón “Pincha” de local: va por Estudiantes en modo Reducido
Quedan cinco fechas para terminar la temporada y el equipo vuelve al lugar en el mundo donde juega seguro: con su gente en el Brigadier López. Delfino mete los cambios “cantados” y arregla la zaga como puede.
En casa, Colón jugó 15 veces y cosechó casi el 70 por ciento de los puntos en el Brigadier López: 9 ganados, 4 empatados y 2 perdidos. Saliendo de Santa Fe, la producción casi cae hasta la mitad: 37.50 de efectividad. Afuera, 4 ganados, 6 empatados y 6 perdidos.
El Sabalero de cara al mata-mata
Después del 0-0 en Floresta, se escuchó una frase en el predio sabalero para intentar motivar: "Si jugamos así de mal y no perdimos…". O sea, cuando quedan 15 por jugar, Colón le sacó 9 a Los Andes que es el noveno, por lo que el equipo del "Grandote" ya está en Modo Reducido.
Hoy, antes de arrancar la jornada, está quinto. En ese cruce de "5" de una zona contra "5" de la otra zona, cruzaría con Gimnasia y Tiro de Salta: esa posible final se jugaría en el Cementerio de los Elefantes. Ese primer mata-mata es un solo cruce y Colón tiene mejores números.
Claro que, a falta de cinco fechas y con tres partidos en casa (ahora Estudiantes, después Almirante Brown y el cierre con Defensores de Belgrano), nadie se conforma con el quinto puesto zonal en el Mundo Colón. El Sabalero, con 49 unidades, está a uno del cuarto que es Madryn (50) y a cuatro del tercero que es Godoy Cruz de Mendoza (53).
Este cruce Colón-Estudiantes de Caseros es de atención, porque el equipo de Grelak viene en levantada, arrancó perdiendo con San Miguel, lo dio vuelta, ganó 2-1 y se consolida entre los mejores ocho para ir al Reducido.
La semana sabalera arrancó con las lógicas noticias positivas por los retornos de Agustín Toledo en la zona de medios y del mejor más goleador, Ignacio Manuel Lago, en los metros finales del campo de juego. Los dos ausentes en Floresta contra All Boys por acumulación de tarjetas.
De todos modos, no todo fue color de rosas: a las cinco amarillas de Muñoz se sumaron las habituales complicaciones por lesiones musculares.
El paraguayo Sebastián Olmedo entrenó con problemas toda la semana y Pier Barrios se volvió a resentir de esa molestia en el isquio. En consecuencia, el socio de Rasmussen será el zaguero que menos jugó en toda la temporada: Nicolás Thaller que vio la roja en el Feliciano Gambarte ante Godoy Cruz (le habían dado dos fechas).
Vuelve el mejor y el "mejorcito"
En líneas generales, el equipo está, aunque el entrenador probó un ensayo con Darío Sarmiento adentro y otro tiempo con Antonio en el mediocampo. Los dos "5" serán Toledo-Lértora, Lago será el"10" que tiene cosas de "9" y arriba vuelve la dupla Marcioni-Bonansea como en los viejos tiempos de Patronato.
¿Qué queda después?. Por un lado, esperar el alta de la enfermería, donde el golero Matías Budiño y el "Wachi" García se roban las miradas, además de lo ya explicado de Pier Barrios. El domingo 11 hay que ir a Santiago del Estero para jugar con un Mitre que lo podría recibir en uno de los dos lugares de descenso.
Volver a casa contra Almirante Brown, viajar a Bolívar para jugar con Ciudad y cerrar en casa frente a Defensores de Belgrano. Están más que visible los dos objetivos: subir en la zona lo más que se pueda y mejorar en el juego.
La dura y extenuante temporada de ascenso empieza a cerrar su etapa regular en la Primera Nacional. Ese famoso "maratón de largo aliento" como lo definió en su momento Iván Raúl Delfino y que exige paciencia, mucho aguante y resiliencia.
Los cruces y el mata-mata están, ahora sí, a la vuelta de la esquina. Un puñado de partidos separan la realidad del sueño lógico de volver a Primera.
Son cinco fechas finales para ganar, mejorar, subir en la tabla y encontrar un poco más de fútbol. Por lo pronto, en modo Reducido, el Colón que "Pincha" en casa va por Estudiantes de Caseros este sábado a las 15 en La Catedral del Sur.