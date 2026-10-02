Este sábado a las 15 contra los de Caseros

Colón “Pincha” de local: va por Estudiantes en modo Reducido

Quedan cinco fechas para terminar la temporada y el equipo vuelve al lugar en el mundo donde juega seguro: con su gente en el Brigadier López. Delfino mete los cambios “cantados” y arregla la zaga como puede.