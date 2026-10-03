Amistoso internacional

Perú enfrenta a Canadá por un nuevo amistoso de la fecha FIFA

La selección peruana enfrentará este sábado a Canadá en Montreal, en el marco de la fecha FIFA. El equipo dirigido por Mano Menezes viene de empatar 1-1 ante México y buscará cerrar la gira por Norteamérica con una victoria. Será desde las 14 horas.