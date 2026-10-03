La Selección de Perú continuará este sábado su gira por Norteamérica cuando se enfrente con Canadá en el Saputo Stadium de Montreal. El encuentro comenzará a las 14, hora de Argentina, y será uno de los compromisos de la actual ventana internacional.
Perú enfrenta a Canadá por un nuevo amistoso de la fecha FIFA
La selección peruana enfrentará este sábado a Canadá en Montreal, en el marco de la fecha FIFA. El equipo dirigido por Mano Menezes viene de empatar 1-1 ante México y buscará cerrar la gira por Norteamérica con una victoria. Será desde las 14 horas.
El conjunto dirigido por Mano Menezes llega después de igualar 1-1 frente a México. El resultado permitió dejar atrás, al menos parcialmente, la derrota por 4-1 ante Estados Unidos y le dio al seleccionado peruano la posibilidad de cerrar la gira con una victoria.
Desde la llegada del entrenador brasileño, Perú consiguió apenas un triunfo en seis presentaciones. En ese contexto, el encuentro ante Canadá representa otra oportunidad para darle continuidad a la idea de juego y comenzar a definir una base de cara al próximo proceso eliminatorio.
Canadá, con una base del Mundial
El rival tendrá como principal antecedente reciente su participación en el Mundial 2026, donde alcanzó los octavos de final. El seleccionado norteamericano mantiene buena parte de la estructura que disputó la Copa del Mundo y es dirigido por Jesse Marsch.
Canadá llega además con un triunfo por 1-0 sobre Chile en su última presentación. Marsch busca darle continuidad al trabajo desarrollado antes y durante el Mundial, mientras que Perú atraviesa una etapa de reconstrucción y búsqueda de una base de futbolistas.
El partido en Montreal será, por lo tanto, una nueva prueba para ambos seleccionados dentro de la preparación para sus próximos desafíos internacionales.
Las probables formaciones
Canadá: Dayne St. Clair; Niko Sigur, Luc de Fougerolles, Richie Laryea, Nathan Saliba; Mathieu Choiniere, Jacob Shaffelburg, Ralph Priso; Jonathan David, Cyle Larin y Tajon Buchanan. DT: Jesse Marsch.
Perú: Pedro Gallese; Marco Huamán, Erick Noriega, Renzo Garcés, Marcos López; Wilder Cartagena, Oslimg Mora, Yoshimar Yotún; Piero Magallanes, Jairo Vélez y Adrián Ugarriza. DT: Mano Menezes.
Estadio: Saputo Stadium, Montreal.
Hora: 14 de Argentina.