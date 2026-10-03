Fecha FIFA

Paraguay se quedó con el duelo sudamericano ante Colombia en Estados Unidos

La selección paraguaya derrotó 1-0 a Colombia en el Red Bull Arena de Nueva Jersey, con un gol de Hugo Benítez a los 11 minutos del segundo tiempo. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro sumó así su segundo triunfo de la Fecha FIFA, mientras que los dirigidos por Néstor Lorenzo venían de igualar ante México.