Paraguay se impuso 1-0 ante Colombia este viernes en el Red Bull Arena de Nueva Jersey, en uno de los cruces entre selecciones sudamericanas correspondientes a la actual ventana internacional.
Paraguay se quedó con el duelo sudamericano ante Colombia en Estados Unidos
La selección paraguaya derrotó 1-0 a Colombia en el Red Bull Arena de Nueva Jersey, con un gol de Hugo Benítez a los 11 minutos del segundo tiempo. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro sumó así su segundo triunfo de la Fecha FIFA, mientras que los dirigidos por Néstor Lorenzo venían de igualar ante México.
El único gol del encuentro lo marcó Hugo Benítez a los 11 minutos del segundo tiempo, para darle al equipo dirigido por Gustavo Alfaro su segundo triunfo consecutivo en esta Fecha FIFA.
Benítez marcó el único gol del partido
El encuentro se mantuvo sin goles durante la primera mitad. Paraguay encontró la ventaja en el complemento, cuando Hugo Benítez convirtió a los 11 minutos y puso el 1-0 que terminaría siendo definitivo.
El conjunto paraguayo consiguió de esta manera otra victoria en Estados Unidos, luego del triunfo por 2-0 sobre Bolivia en su anterior presentación, con un doblete de Miguel Almirón.
Colombia, conducida por Néstor Lorenzo, buscó la igualdad pero no pudo modificar el resultado y terminó cayendo por la mínima diferencia.
Paraguay llegó con una victoria y Colombia con un empate
El seleccionado colombiano había comenzado esta ventana de amistosos con un empate 1-1 frente a México, dirigido por Rafa Márquez.
En aquel encuentro, Luis Suárez había marcado el gol colombiano a los nueve minutos.
Paraguay, en cambio, llegaba al duelo de Nueva Jersey con el antecedente de su victoria sobre Bolivia, resultado que le permitió afrontar el compromiso ante Colombia con una nueva prueba para el equipo de Alfaro.
Los próximos partidos
Colombia continuará su agenda internacional el próximo martes 6 de octubre, cuando enfrentará a Perú en el Nu Stadium de Florida.
Paraguay, por su parte, volverá a jugar durante la próxima ventana internacional. La Albirroja tiene previstos encuentros ante Singapur, el 13 de noviembre, y Japón, el 17 de noviembre.