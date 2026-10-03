GP de Bahréin

El reclamo de Briatore: por qué hubo sanción para Colapinto y no para Lindblad

El italiano aceptó la responsabilidad de Franco en Bakú, pero cuestionó la distinta resolución de dos contactos ocurridos en el mismo reinicio. Los comisarios explicaron qué circunstancias tuvieron en cuenta y Lawson también expresó su desacuerdo.