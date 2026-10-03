Dos contactos entre compañeros de equipo, en la misma curva y durante el mismo reinicio, terminaron con decisiones diferentes en Bakú. Franco Colapinto recibió un castigo; Arvid Lindblad quedó sin sanción. Esa diferencia llevó a Flavio Briatore a cuestionar el criterio de los comisarios en Malasia, aunque dejó claro que no pretendía quitarle responsabilidad al argentino.
El reclamo de Briatore: por qué hubo sanción para Colapinto y no para Lindblad
El italiano aceptó la responsabilidad de Franco en Bakú, pero cuestionó la distinta resolución de dos contactos ocurridos en el mismo reinicio. Los comisarios explicaron qué circunstancias tuvieron en cuenta y Lawson también expresó su desacuerdo.
“Fuimos penalizados. Merecemos ser penalizados”, reconoció el referente de Alpine durante la conferencia de prensa de jefes de equipo.
Su desacuerdo empieza al mirar lo que ocurrió unos metros más atrás, cuando Lindblad golpeó a Liam Lawson. Para Briatore, el piloto de Racing Bulls hizo lo mismo que Franco. Para los comisarios, hubo un elemento que cambió el análisis: el segundo contacto estuvo condicionado por las frenadas y la falta de espacio que generó el accidente de adelante.
La diferencia que vieron los comisarios
Las dos maniobras formaron parte de una misma secuencia, en la primera curva del reinicio de la vuelta 36 del Gran Premio de Azerbaiyán.
Colapinto impactó contra Pierre Gasly y el auto del francés golpeó al McLaren de Lando Norris. Los tres abandonaron. Al revisar lo ocurrido, los comisarios consideraron al argentino responsable principal y señalaron que ningún otro piloto había contribuido a provocar su colisión.
Ese punto fue determinante. Aunque se trataba de un reinicio, entendieron que no correspondía aplicar el criterio más tolerante que puede utilizarse cuando varios autos llegan juntos a la primera curva.
En el caso de Lindblad, la interpretación fue otra. El accidente de adelante provocó una reacción de frenadas entre los autos que lo precedían. El británico, además, estaba rodeado por otros vehículos y tenía poco margen para moverse.
Los comisarios atribuyeron su contacto con Lawson principalmente a ese espacio reducido y a la reacción en cadena. Por eso concluyeron que no había un piloto predominantemente responsable y cerraron la investigación sin sanción.
Briatore conocía la diferencia entre las resoluciones, pero la explicación no lo convenció.
“No entiendo por qué Racing Bulls no fue penalizado, porque Lindblad le hizo exactamente lo mismo a Lawson”, planteó.
Así, el reclamo de Alpine quedó centrado en la comparación entre ambos casos. El italiano aceptó el castigo a Colapinto, que arrastra cinco puestos de penalización para la grilla en Malasia, pero puso en discusión la decisión tomada con Lindblad.
El otro disconforme fue Lawson
La protesta encontró un punto de coincidencia dentro del propio Racing Bulls. Lawson, perjudicado por el toque de su compañero, tampoco entendió por qué la maniobra quedó sin castigo.
“En cuanto al accidente en sí, no tengo absolutamente ninguna idea de cómo no fue sancionado”, dijo ante la prensa en Sepang, entre ellos Motorsport.com.
También expresó la sensación de que el accidente de Colapinto, Gasly y Norris había concentrado la atención. Fue su lectura de lo ocurrido, aunque la maniobra de Lindblad sí fue revisada por los comisarios.
Aun así, consideró que esas situaciones exigen precaución. Recordó que, en un reinicio, los neumáticos y los frenos todavía pueden estar fríos y que seguir de cerca a otros autos complica la llegada a la frenada.
“Al menos en mi caso, sé que tengo que dejar un margen”, sostuvo.
La discusión quedó abierta fuera de la pista, aunque las resoluciones ya estaban tomadas. Para los comisarios, la reacción en cadena justificó distinguir los casos. Para Briatore, esa diferencia no alcanza para explicar por qué uno de los contactos tuvo castigo y el otro no.